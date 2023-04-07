AC332 İlk kez tam donanımlı şekilde uçuşunu gerçekleştirdi

Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC) AC332 çift motorlu sivil helikopteri, ilk kez tam donanımlı haliyle gerçekleştirdiği uçuşunu başarıyla tamamladı.

Xinhua
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 18:19
AC332 İlk kez tam donanımlı şekilde uçuşunu gerçekleştirdi
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Şirket yaptığı açıklamada, test operatörlerinin 4 ton ağırlığındaki çok amaçlı helikopterin 24 adetlik ilk parti siparişini testin gerçekleştiği gün verdiğini söyledi. Bu siparişler 18 helikopter için satın alma ve 6 helikopter içinse ön sipariş sözleşmesini içeriyor. Helikopterler hava taşımacılığı, acil tıbbi kurtarma, devriye ve diğer çeşitli alanlarda kullanılacak.

SERTİFİKAYI 2025 ALACAK

Şirket, azami kalkış ağırlığı 3.850 kilogram olan helikopterin 10 yolcu taşıyabildiğini ve helikopterin saatte 260 km maksimum seyir hızına ve 693 km maksimum uçuş menziline sahip olduğunu belirtti.

Azami 6.000 metre olmak üzere 4.500 metre irtifaya sahip AC332, plato bölgelerinde hava taşımacılığı, arama kurtarma ve tıbbi yardım gereksinimlerini karşılayabiliyor. Şirket ayrıca, helikopterin tip sertifikasını muhtemelen 2025'te alacağını bildirdi.


Çin Çin AC332 Çin AC332 helikopteri

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