Çin uçak gemisi, Tayvan'a yakın bölgeden geçti
Japon hükümeti, Çin'in Şandong uçak gemisinin, Okinawa eyaletinin güneyinden geçerek Pasifik Okyanusu'na ilerlediğini bildirdi.
Japonya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Aralık 2019'da hizmete alınan Çin'in yerli üretimi uçak gemisi Şandong'un, Okinawa eyaletinin güneyinden geçerek, ilk kez Pasifik Okyanusu sularında seyrettiği kaydedildi.
Açıklamada, Çin'in, Şandong'un açık deniz operasyonel kapasitelerinin artırılmasını hedeflediği aktarıldı.
Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) de Şandong'a fırkateyn ve muharebe destek gemisinin eşlik ettiğini, söz konusu filonun, Hateruma Adasının yakınlarından geçerek doğu yönüne ilerlediğini saptadı.
MSDF bünyesindeki Sawagiri destroyerinin, bölgedeki gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.
Japonya'nın güneybatısında konumlanan Okinawa eyaleti, ülkenin Tayvan'a en yakın bölgesi olarak biliniyor.
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