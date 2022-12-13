Açık artırma ile satılacak: Twitter'da bu da oldu!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan genel merkezindeki ofisinde yer alan bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı.

İHA
13 Aralık 2022 Salı, 11:14
Açık artırma ile satılacak: Twitter'da bu da oldu!
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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından tartışmalı geçen bir sürecin ardından satın alınan Twitter, ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

TWİTER'IN SEMBOLÜDE SATILACAK

Heritage Global Partners aracılığıyla 17-18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada ofiste bulunan fazlalık eşyaların yanı sıra "@" şeklindeki dev çiçeklik ve Twitter'ın sembolü olan mavi kuş heykelleri de satışa sunulacak.

Heritage temsilcisi Nick Dove yaptığı açıklamada açık artırmanın Twitter'ın finansal durumu ile ilgili olmadığını söylerken, "44 milyon dolara satıldı, biz de birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz" ifadelerini kullandı.


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