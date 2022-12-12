Elon Musk, Twitter'daki karakter sayısının 4 bine çıkartıyor

12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:23

Elon Musk çılgın bir şekilde Twitter'da değişiklik yapmaya başladı En son Twitter'ın binasında bazı alanları yatak odasına dönüştürmesiyle gündeme gelen Musk, şimdi de Twitter'daki kısıtlı karakter sayısının 4 bine çıkacağını onayladı.

TWITTER'DA YILLARDIR BEKLENEN DEĞİŞİKLİK

Twitter kullanıcılarının 'daha fazla karakter' isteğine Twitter geliştiricilerinden yıllar sonra 140'tan 280'e yükselme hamlesi gelmişti, yine de karakter sayısının artmasının yetersiz bulunmuş ve eleştirilmişti.

Elon Musk'ın ise Twitter'ı satın almasıyla platform değişikliğe uğramaya başladı.

Musk'a göre gereksiz olan özelliklerin kaldırılmasıyla, gerekli olan özelliklerin ise getirilmesiyle işleyen yeni Twitter sürecinde 'kısıtlı karakter sayısı' tarafında değişiklik geliyor.

Bu resmi bir açıklama değil zira Twitter'dan onu etkiyetlerek soru soran bir takipçisine verdiği yanıt sebebiyle özelliğin onaylandığı konuşuluyor. 'Twitter'daki karakter limitinin 4 bine kadar çıkacağı doğru mu' sorusuna Elon Musk, 'Evet' diye cevap verdi.

Bu cevap kısmen bir yanıt olsa da Musk'ın trollediği ve dalga geçtiği paylaşımları hiç azımsanacak sayıda değil. Bu sebeple açıklama tamamen kesin değil ancak yine de bu tarz bir iddianın ortaya atılması ve Elon Musk'ın da 'evet' diyerek cevaplaması özelliğin gelme ihtimalini artırmış oluyor.