9.10.2025 12:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Activision Blizzard oyunlarında indirim

Activision Blizzard, Battle.net üzerinden yeni bir indirim kampanyası başlattı. Popüler Blizzard oyunlarında yarı yarıya varan indirim var.

Activision Blizzard, Battle.net üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Buna göre bazı oyunlarda yüzde 67'ye varan indirim var. 

DOOM: The Dark Ages Standard Edition'da yüzde 33 indirim bulunuyor. Oyun normalde 2 bin 350 TL'ye satılıyorken, indirimle 1.574,50 TL'ye kadar düşüyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War, yüzde 67 indirimle 514,79 TL'ye, Call of Duty: Modern Warfare da aynı şekilde 514,79 TL'ye, Call of Duty: Modern Warfare IIyüzde 60 indirimle 727,99 TL'ye ve Call of Duty: Modern Warfare III yüzde 50 indirimle 999,99 TL'ye iniyor.

Diablo III, 259,99 TL'ye iniyor ve Diablo IV yüzde 55 indirimle 584,99 TL'ye iniyor. 

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Standart Edition yüzde 30 indirimle 1.259,99 TL'ye ve Crash Bandicoot 4: It's About TimeSea of Thieves yüzde 50 indirimle sırasıyla 519,99 TL'ye ve 334,50 TL'ye düşüyor. 

