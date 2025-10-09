Activision Blizzard oyunlarında indirim

Activision Blizzard, Battle.net üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Buna göre bazı oyunlarda yüzde 67'ye varan indirim var.

DOOM: The Dark Ages Standard Edition'da yüzde 33 indirim bulunuyor. Oyun normalde 2 bin 350 TL'ye satılıyorken, indirimle 1.574,50 TL'ye kadar düşüyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War, yüzde 67 indirimle 514,79 TL'ye, Call of Duty: Modern Warfare da aynı şekilde 514,79 TL'ye, Call of Duty: Modern Warfare IIyüzde 60 indirimle 727,99 TL'ye ve Call of Duty: Modern Warfare III yüzde 50 indirimle 999,99 TL'ye iniyor.

Diablo III, 259,99 TL'ye iniyor ve Diablo IV yüzde 55 indirimle 584,99 TL'ye iniyor.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Standart Edition yüzde 30 indirimle 1.259,99 TL'ye ve Crash Bandicoot 4: It's About TimeSea of Thieves yüzde 50 indirimle sırasıyla 519,99 TL'ye ve 334,50 TL'ye düşüyor.