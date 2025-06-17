Adobe'un yapay zeka aracı Firefly artık iOS ve Android cihazlarda

Üretken yapay zeka aracı geliştirmeyen şirket kalmamışken, Adobe'nin sevilen yapay zeka aracı mobil cihazlara getirildi. Üretken yapay zeka aracı Firefly'ı artık iOS ve Android kullanıcıları cihazlarından erişebilecek. Yapay zeka aracı metin girdileriyle görsel ve video oluşturmaya imkan sağlıyor.

Mobil uygulamada sadece metin yazarak çıktı alabiliyorsunuz.

Öte yandan Firefly'ın mobil uygulamasında yapay zeka destekli “dolgu” ve “genişletme” gibi araçlar da kullanılabiliyor. Bu uygulamada yaptıklarınız da diğer Adobe uygulamalarında olduğu gibi Creative Cloud hesabınızla otomatik olarak senkronize oluyor. Uygulamada Google Gemini ya da OpenAI'ın ChatGPT'si gibi üçüncü taraf yapay zeka modelleri de yer alıyor. Yani isteyen kullanıcılar yalnızca Firefly'ı değil diğer araçları da kullanabiliyor.