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Apple, AirPods Pro 3'ü ne zaman tanıtacak?

Apple, AirPods Pro 3'ü ne zaman tanıtacak?

17.06.2025 19:46:00
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Haber Merkezi
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Apple, AirPods Pro 3'ü ne zaman tanıtacak?

Apple'ın AirPods Pro 3'ü 2026 yılında tanıtılacağı söyleniyor.

Apple haziran ayında yeni iOS 26 sürümünü tanıtmış ve yeni cihazlarının ne zaman geleceğine yönelik tartışmaları başlatmıştı. Genel hatlarıyla eksik bulunan iOS 26 ve diğer yazılım güncellemeleri, eleştirilmesine neden olmuştu. Öte yandan kısa bir süre önce sunulan iOS 26 betasında bazı cihazların izlerine rastlanmıştı. Bunlardan biri de AirPods Pro 3 olmuştu. 

KAMERAYA SAHİP OLACAK AMA FOTOĞRAF YA DA VİDEO ÇEKMEK İÇİN DEĞİL

Apple tarafından AirPods Pro 3'ün ne zaman tanıtılacağına yönelik bir açıklama henüz olmasa da GF Securities analisti Jeff Pu'ya göre AirPods Pro 3 önümüzdeki yıl tanıtılacak. 

Daha önceki iddialarda Apple'ın yeni AirPods Pro 3 modelini iPhone 17 serisiyle beraber bu yılın eylül ayında tanıtılacağı yer alıyordu. AirPods Pro 3'ün IR kameralara sahip olacağı ve bu kameraların çevreyi algılayacak şekilde farklı yapay zeka özelliklerini sunabileceği iddia edilmişti.

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