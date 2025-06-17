WhatsApp'taki durumlara reklam getiriliyor

Yeni özelliklerle daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Meta, WhatsApp için yenilikler getiriyor. Bunun yanı sıra yapılan açıklamaya göre WhatsApp Durum altyapısı için reklam geliyor. Yapılan açıklamaya göre, hem Kanalların hem de Durumun yer aldığı Güncellemeler sekmesinde bazı yeni özellikleri getiriliyor. Bu sekmeler Meta'nın yaptığı açıklamaya göre günde 1,5 milyar insan tarafından kullanılıyor.

Meta WhatsApp'ı daha fazla kişiye iyi bir şekilde ulaştırmak adına şu adımları atmaya karar verdi:

Kanal abonelikleri: Aylık ücret karşılığında özel güncellemelere abone olarak sevdiğiniz kanalları destekleyebileceksiniz.

Önerilen Kanallar: Uygulamada kullanıcıların ilgisini çekebilecek yeni kanallar keşfedilmesi için öneriler yer alacak. Yöneticiler bu sayede, kanallarının görünürlüğünü artırmanın bir yolunu bulmuş olacak.

Durum’da Reklamlar: Yeni bir işletme bulabilecek ve işletmenin Durum’da tanıtımını yaptığı ürün veya hizmetler hakkında işletmeyle kolayca bir konuşma başlatabileceksiniz. Bu yeni özellikler kişisel sohbetlerinizden uzakta, sadece Güncellemeler sekmesinde görünecek. WhatsApp’ı sadece arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle sohbet etmek için kullanıyorsanız deneyiminizde hiçbir değişiklik olmayacak.