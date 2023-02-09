Afetlerde kalp atışından insanları tespit eden cihaz FINDER MK4

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:57

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:58

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde günlerdir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binlerce insanın enkaz altında kalması ve arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalması tartışılırken, teknolojinin arama kurtarma çalışmalarında hayati önem taşıyabileceği tekrar gündeme geldi.

AFET ANLARINDA KULLANILMASI İÇİN GELİŞTİRİLEN CİHAZ TÜRKİYE'DE FAYDALI OLABİLİR

Afet anlarında kullanılması için geliştirilen ve insanların kalp atışından yerini tespit etmeyi sağlayan bir cihaz olan FINDER MK4, NASA-JPL tarafından geliştirildi. Bu cihaz şu ana kadar Meksika ve Nepal gibi bölgelerde gerçekleşen afetlerde kullanıldı.

Cihaz ilk kez 2015 yılında kullanılsa da bir el çantası boyutunda olması ve lityum pil ile çalışması özellikle deprem gibi afet durumlarında kullanımını daha pratik hale getiriyor.

Cihazın çalışma prensibi ise oldukça basit. Temel olarak bakılacak olursa, düşük güçte mikrodalgalar göndererek kalp atışını ortaya çıkartabiliyor. Bu sayede de enkaz altında kalan kişiler ya da canlılar tespit edilebiliyor.

FINDER MK4, aynı zamanda 9 metredeki moloz yığının altındaki ve 6 metrede de katı betonun altında kalan insanların bilgisine ulaşmayı sağlıyor.

NASA'nın konu hakkında hazırladığı bir makalede detaylarına yer verilen cihazın aslında oldukça basit bir sisteme dayandığı ve afet anlarında insanların hayatını kısa sürede kurtarabileceği belirtiliyor.