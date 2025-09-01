Ağustos ayının en güçlü Android telefon modelleri açıklandı

Her ay yaptığı testlerin sonucu olarak dünyanın en güçlü Android telefonlarını açıklayan AnTuTu, bu sefer de geçtiğimiz ayın sonuçlarını duyurdu. Buna göre en güçlü telefon RedMagic 10S Pro+ oldu.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

Samsung ve Huawei gibi markaların modellerinin bulunmadığı listede sırasıyla Vivo X200 Ultra, iQOO Neo 10 Pro+, Vivo X200s ve Honor GT Pro bulunuyor. Listenin tamamı ise şu şekilde sıralandı: