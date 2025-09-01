Ağustos ayının en güçlü Android telefon modelleri açıklandı

Her ay yaptığı testlerin sonucu olarak dünyanın en güçlü Android telefonlarını açıklayan AnTuTu, bu sefer de geçtiğimiz ayın sonuçlarını duyurdu. Buna göre en güçlü telefon RedMagic 10S Pro+ oldu.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI
Samsung ve Huawei gibi markaların modellerinin bulunmadığı listede sırasıyla Vivo X200 Ultra, iQOO Neo 10 Pro+, Vivo X200s ve Honor GT Pro bulunuyor. Listenin tamamı ise şu şekilde sıralandı:
- RedMagic 10S Pro+
- Vivo X200 Ultra
- iQOO Neo 10 Pro+
- Vivo X200s
- Honor GT Pro
- OnePlus 13
- iQOO 13
- OPPO Find X8 Ultra
- Redmi K80 Extreme Edition
- OnePlus Ace 5 Pro