Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, iPhone 17 modellerini fiziksel SIM yuvası olmadan satabilir

Apple, iPhone 17 modellerini fiziksel SIM yuvası olmadan satabilir

1.09.2025 21:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, iPhone 17 modellerini fiziksel SIM yuvası olmadan satabilir

Yeni ortaya çıkan bir iddiaya göre Apple iPhone 17 serini pek çok ülkede fiziksel bir SIM olmadan tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple, iPhone 17 serisini kısa bir süre içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon serisi hakkında onlarca sızıntı yapılırken, yeni iPhone'ların tasarımından özelliklerine kadar pek çok ayrıntısı hakkında fikir bulunuyor. Ancak yeni bir iddiaya göre iPhone 17 ailesi Türkiye de dahil birçok ülkede SIM yuvası olmadan tanıtılabilir. 

iPHONE 17 SERİSİ NASIL OLACAK?

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı yeni iPhone serisi hakkında bu sefer de SIM yuvası olmayacağına yönelik bazı iddialar geldi. ABD'de bir süredir SIM yuvası olmadan satılan iPhone'ları genişleteceği söylenen Apple'ın, artık Avrupa'da da benzer bir stratejiyi benimseyeceği söyleniyor. 

Dünyanın epeyce ülkesinde artık cihazlarda eSIM kullanılıyor ve telefonların çoğunda artık fiziksel SIM bulunmuyor. iPhone'larda da bu her ülkede olmasa da bazı ülkelerde bu strateji benimseniyor. 

iPhone 17 Air modelinin tüm ülkelerde yalnızca eSIM ile satılacağı söylenirken, diğer modellerde bunun nasıl olacağı kesin değil. 

İlgili Konular: #iphone #apple #Apple iPhone 17

İlgili Haberler

Dünyanın en çok satan akıllı saat markaları belli oldu
Dünyanın en çok satan akıllı saat markaları belli oldu Yeni yayınlanan bir listeye göre dünyanın en çok akıllı saat satabilen markaları açıklandı.
Dil belleği dijital sözlüklerle erişilebilir hale geliyor
Dil belleği dijital sözlüklerle erişilebilir hale geliyor Sosyal medya platformlarıyla kullanımı yaygınlaşan "skibidi", "delulu" "broligarcy" ve "lewk" kelimelerinin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla yeni sözcüğün, İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü'ne eklendiği duyuruldu.
Google’dan 2,5 milyar kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik uyarısı
Google’dan 2,5 milyar kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik uyarısı Google, 2,5 milyar Gmail kullanıcısını etkileyen veri sızıntısı nedeniyle güvenlik uyarısı yayımladı; kullanıcılar şifrelerini güncelleyip ek önlemler almalı.