Apple, iPhone 17 modellerini fiziksel SIM yuvası olmadan satabilir

Apple, iPhone 17 serisini kısa bir süre içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon serisi hakkında onlarca sızıntı yapılırken, yeni iPhone'ların tasarımından özelliklerine kadar pek çok ayrıntısı hakkında fikir bulunuyor. Ancak yeni bir iddiaya göre iPhone 17 ailesi Türkiye de dahil birçok ülkede SIM yuvası olmadan tanıtılabilir.

iPHONE 17 SERİSİ NASIL OLACAK?

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı yeni iPhone serisi hakkında bu sefer de SIM yuvası olmayacağına yönelik bazı iddialar geldi. ABD'de bir süredir SIM yuvası olmadan satılan iPhone'ları genişleteceği söylenen Apple'ın, artık Avrupa'da da benzer bir stratejiyi benimseyeceği söyleniyor.

Dünyanın epeyce ülkesinde artık cihazlarda eSIM kullanılıyor ve telefonların çoğunda artık fiziksel SIM bulunmuyor. iPhone'larda da bu her ülkede olmasa da bazı ülkelerde bu strateji benimseniyor.

iPhone 17 Air modelinin tüm ülkelerde yalnızca eSIM ile satılacağı söylenirken, diğer modellerde bunun nasıl olacağı kesin değil.