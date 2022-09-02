Ağustos ayının en hızlı Android telefonları açıklandı!

02 Eylül 2022 Cuma, 10:08

Akıllı telefon tarafında her ay yepyeni cihazlar karşımıza çıkıyor. Özellikle Çin merkezli teknoloji şirketlerinin piyasaya sürdüğü akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Bu telefonlar arasında en iyisini tercih ederken bazı kıstaslara göre değerlendirmek gerekiyor. İşte AnTuTu da tam olarak bu noktada karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonları farklı kıstasları değerlendirmeye alarak liste hazırlayan şirket, ağustos ayının en hızlı Android cihazlarını açıkladı.

Şirket tarafından açıklanan listede elbette işlemci tarafında göze çarpan Snapdragon 8+ Gen 1 oldu. En hızlı olarak değerlendirilen 10 Android cihazın tamamında bu işlemcinin yer alması aslında bir tesadüf değil. Benzer kıyaslamalara tabii tutulan MediaTek Dimensity 9000+ listede yer bile alamadı.

LİSTEDE ÇİN MERKEZLİ MARKALARIN CİHAZLARI VAR

Listede en hızlı telefon Red Magic 7S oldu. Cihaz yukarıda da söylediğimiz gibi Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine sahip ve değerlendirmeye göre 1 milyon 123 bin 898 puan aldı. İkinci sırada ise şaşırtmayan bir isim var: Asus ROG Phone 6. ROG serisiyle dikkat çeken Asus’u Red Magic 7S Pro takip ediyor. Diğer cihazlarsa şu şekilde sıralanıyor:

- iQOO 10 Pro

- Lenovo Legion Y70

- iQOO 10

- OnePlus Ace Pro

- Moto X30 Pro

- Xiaomi 12S Pro

- Xiaomi MIX Fold 2