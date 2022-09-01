Akıllı telefon satışlarında 'temel ihtiyaçlar' etkisi

01 Eylül 2022 Perşembe, 16:01

Uzun yıllardır akıllı telefon sektörünün yükselişine şahitlik ediyoruz. Birkaç yıldır katlanabilir ekranlı telefonlar, farklı boyutlarda ve özelliklerde telefonların piyasaya sürülmesiyle piyasa canlanmış olsa da son rakamlar piyasada düşüşe işaret ediyor.

The Register’da yer alan haberde IDC analistlerinin görüşlerine göre dünya çapında yaşanan ekonomik dengesizlikler insanları yiyecek, enerji ve diğer temel ihtiyaçlara öncelik vermeye itiyor. Haliyle akıllı telefon ve elektronik cihazlarını değiştirmek konusunda daha çekimser davranmalarına sebep oluyor. Yaşam maliyetlerindeki önemli artıştan kaynaklı olarak telefon satışları 1.27 milyar dolara düşecek.

DÜNYA ÇAPINDA BİR DÜŞÜŞ OLACAK

Küresel anlamda yaşanan gerilimler de benzer şekilde OEM(Orijinal ekipman üreticileri) tarafında kesilmelere neden oluyor. Yaşanan gelişmelere göre 2022 yılının ikinci çeyreiğindeki tahminlere göre 150 milyon parça piyasadan çekildi. Yüksek fiyatlara satılan yani 800 dolar ve üstü telefonların satışları toplam pazarın yüzde 16’sını oluşturuyor. Öte yandan daha uygun fiyatlı telefonları tercih edenler Orta ve Doğu Avrupa'nın yüzde 17.4, Çin'in yüzde 12.5 düşmesiyle birlikte sevkiyatların da buna bağlı olarak düşeceği bekleniyor.

ABD'deki sevkiyatların geçen yıla göre sabit kalacağı, dolayısıyla ülkenin enflasyonuna rağmen daha az etkileneceği ve Batı Avrupa'da yüzde 0,7 oranında düşmesi bekleniyor.