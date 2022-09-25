Ahtapotların kollarıyla nasıl avlandığı tespit edildi
Bilim insanları, ahtapotların avlanırken kollarını nasıl kullandığını gözlemledi.
ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Kaliforniya iki benekli ahtapotu incelendi. Araştırmacılar, bilimsel literatürdeki Latince adı Octopus bimaculoides olan ahtapotun ön dokunaçlarına numara verdi.
Buna göre izleyicinin gözünden bakıldığında ahtapotun ortadaki kolu bir, sağdaki kolu iki, soldaki koluysa üç şeklinde numaralandırıldı. Bilim insanları akvaryuma yerleştirdikleri ahtapotun saklanabileceği bir alan yarattı. Araştırmacılar daha sonra içeri yengeç ve karides bırakarak, ahtapotun avlanmasını görüntüledi.
Tek gözüyle avını takip ediyor
Independent Türkçe'nin haberine göre çalışmada, ahtapotun saklanırken tek gözüyle avını takip etmesi ve hep ilk hamlede o göze yakın kolunu (iki numara) kullanması dikkat çekti.
Ahtapotun, yengeçleri avlarken kedilerin yaptığı gibi önce avın üzerine vurarak onu etkisiz hale getirdiği de görüldü.
Karidesleri avlarkense ahtapot yine öncelikle iki numaralı dokunacını kullandı. Fakat karidesler yengeçlere kıyasla daha hızlı hareket ettiği için ahtapot hızlıca bir ve üç numaralı kollarını da devreye soktu.
Current Biology adlı bilimsel dergide 20 Eylül'de yayımlanan çalışmada, "Ahtapotun 8 kolu da makro ölçüde aynı anatomiye ve eş değerde verimliliğe sahip olsa bile belirli eylemler için farklı kolların kullanılması, evrimsel adaptasyondaki inceliklerle ilgili olabilir" dendi.
Çalışmanın başyazarı Flavie Bidel, genelde ahtapotların öngörülemez davranışlar sergilediğinin düşünüldüğünü ama araştırmanın bunu değiştirdiğini söyledi.
Araştırmacılardan Trevor Wardill ise bir sonraki hedeflerinin, ahtapotun sinir sisteminin bu hareketlerdeki rolünü incelemek olduğunu belirtti. Wardill, bunun sualtı araçlarının ve diğer robotik cihazların tasarımı için önemli bilgiler sağlayabileceğini ifade etti.
İlgili Haberler
- Bilim insanlarından ilginç buluş: Satürn'de yaşam belirtileri
- Bilim insanlarını şaşırtan keşif: İspanya'da en eski insan fosili bulundu
- Çinli bilim insanları Ay yüzeyinde önemli bir keşfe imza attı
- Bilim insanlarından acısız ve kanatmayan dövme yöntemi
- Bilim insanlarından 'uzun süreli ilişkilerde tutkuyu artırmanın yolu'
-
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- Ortaköy’de 'güvenlik' dehşeti
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi
- İşte restin şifreleri...
- Sarıgül'ün azarladığı başkan AKP'ye geçti