Bilim insanlarından 'uzun süreli ilişkilerde tutkuyu artırmanın yolu'

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 13:43
<p><strong>UZUN SÜRELİ İLİŞKİDE YAKINLIĞI SAĞLAMAK</strong></p> <p><strong>Kanada'daki York Üniversitesi</strong>'nden bilim insanları, uzun süre boyunca birlikte olan çiftlerin daha fazla seks yapmasını sağlamanın yolunu buldu.</p> <p>Independent Türkçe'nin aktardığını göre, araştırma kapsamında üç çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda yakınlık, ötekilik ve kendini açma kavramları anketlerle incelendi.</p>

UZUN SÜRELİ İLİŞKİDE YAKINLIĞI SAĞLAMAK

Kanada'daki York Üniversitesi'nden bilim insanları, uzun süre boyunca birlikte olan çiftlerin daha fazla seks yapmasını sağlamanın yolunu buldu.

Independent Türkçe'nin aktardığını göre, araştırma kapsamında üç çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda yakınlık, ötekilik ve kendini açma kavramları anketlerle incelendi.

<p>Yakınlık, partnere bağlı hissetmeye deniyor. Ötekilik, partnerin hakkında yeni bilgiler öğrenmek anlamına gelirken kendini açma, partnerle dünya görüşüne katkı sağlayan yeni deneyimlere işaret ediyor.</p>

Yakınlık, partnere bağlı hissetmeye deniyor. Ötekilik, partnerin hakkında yeni bilgiler öğrenmek anlamına gelirken kendini açma, partnerle dünya görüşüne katkı sağlayan yeni deneyimlere işaret ediyor.

<p><strong>ARZU TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL</strong></p> <p>İlk çalışmaya 242 kişi, ikinci çalışmaya 368 kişi ve üçüncü çalışmaya 319 kişi katıldı. Katılımcıların ortalama ilişki süresi 9 yıldı.</p> <p>Bulgular, duygusal yakınlığın uzun süreli ilişkilerde arzunun devam etmesi için tek başına yeterli olmadığını gösterdi. Kendini açma ve cinsel istek arasında bağlantı olduğu belirlendi.</p>

ARZU TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

İlk çalışmaya 242 kişi, ikinci çalışmaya 368 kişi ve üçüncü çalışmaya 319 kişi katıldı. Katılımcıların ortalama ilişki süresi 9 yıldı.

Bulgular, duygusal yakınlığın uzun süreli ilişkilerde arzunun devam etmesi için tek başına yeterli olmadığını gösterdi. Kendini açma ve cinsel istek arasında bağlantı olduğu belirlendi.

<p><strong>ÖTEKİLİK </strong></p> <p>Arzunun, yüksek seviyede 'ötekilik' gerektirdiği de tespit edildi. Psikoloji bölümünden araştırmacılara göre ötekilik duygusu, çiftlerin birbirlerine kendini açmasıyla elde edilebilir.</p> <p><em><strong>*Psikolojide ötekilik ne demek?</strong></em></p> <p>Kişinin kendinin farkına varabilmesi için ötekinin farkına varması, sınırlarla ben ve diğerlerini ayırabilmesi gerekir.</p> <p>Çünkü kendimizi tanımlamak için ötekine ihtiyacımız vardır. Kişinin bu şekilde kendini ayırabilmesiyle de “ötekilik” kavramı ve “kendilik” kavramı ortaya çıkar.</p>

ÖTEKİLİK 

Arzunun, yüksek seviyede 'ötekilik' gerektirdiği de tespit edildi. Psikoloji bölümünden araştırmacılara göre ötekilik duygusu, çiftlerin birbirlerine kendini açmasıyla elde edilebilir.

*Psikolojide ötekilik ne demek?

Kişinin kendinin farkına varabilmesi için ötekinin farkına varması, sınırlarla ben ve diğerlerini ayırabilmesi gerekir.

Çünkü kendimizi tanımlamak için ötekine ihtiyacımız vardır. Kişinin bu şekilde kendini ayırabilmesiyle de “ötekilik” kavramı ve “kendilik” kavramı ortaya çıkar.

<p><strong>ALTIN SÖZCÜK: YENİLİK</strong></p> <p>Verilen örnekler arasında birlikte dans etmek, yeni yerler keşfetmek ve hayattaki sorunlara dair daha önce paylaşılmamış düşünceleri ifade etmek var.</p> <p>Yani tazelik hissini tekrar kazanmak için<strong> çiftlerin kendisini yeni ve zorlu durumlara sokması gerekiyor.</strong></p>

ALTIN SÖZCÜK: YENİLİK

Verilen örnekler arasında birlikte dans etmek, yeni yerler keşfetmek ve hayattaki sorunlara dair daha önce paylaşılmamış düşünceleri ifade etmek var.

Yani tazelik hissini tekrar kazanmak için çiftlerin kendisini yeni ve zorlu durumlara sokması gerekiyor.

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