Bilim insanlarından 'uzun süreli ilişkilerde tutkuyu artırmanın yolu'
UZUN SÜRELİ İLİŞKİDE YAKINLIĞI SAĞLAMAK
Kanada'daki York Üniversitesi'nden bilim insanları, uzun süre boyunca birlikte olan çiftlerin daha fazla seks yapmasını sağlamanın yolunu buldu.
Independent Türkçe'nin aktardığını göre, araştırma kapsamında üç çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda yakınlık, ötekilik ve kendini açma kavramları anketlerle incelendi.
ARZU TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
İlk çalışmaya 242 kişi, ikinci çalışmaya 368 kişi ve üçüncü çalışmaya 319 kişi katıldı. Katılımcıların ortalama ilişki süresi 9 yıldı.
Bulgular, duygusal yakınlığın uzun süreli ilişkilerde arzunun devam etmesi için tek başına yeterli olmadığını gösterdi. Kendini açma ve cinsel istek arasında bağlantı olduğu belirlendi.
ÖTEKİLİK
Arzunun, yüksek seviyede 'ötekilik' gerektirdiği de tespit edildi. Psikoloji bölümünden araştırmacılara göre ötekilik duygusu, çiftlerin birbirlerine kendini açmasıyla elde edilebilir.
*Psikolojide ötekilik ne demek?
Kişinin kendinin farkına varabilmesi için ötekinin farkına varması, sınırlarla ben ve diğerlerini ayırabilmesi gerekir.
Çünkü kendimizi tanımlamak için ötekine ihtiyacımız vardır. Kişinin bu şekilde kendini ayırabilmesiyle de “ötekilik” kavramı ve “kendilik” kavramı ortaya çıkar.
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