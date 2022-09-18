Bilim insanlarından 'uzun süreli ilişkilerde tutkuyu artırmanın yolu'

ÖTEKİLİK

Arzunun, yüksek seviyede 'ötekilik' gerektirdiği de tespit edildi. Psikoloji bölümünden araştırmacılara göre ötekilik duygusu, çiftlerin birbirlerine kendini açmasıyla elde edilebilir.

*Psikolojide ötekilik ne demek?

Kişinin kendinin farkına varabilmesi için ötekinin farkına varması, sınırlarla ben ve diğerlerini ayırabilmesi gerekir.

Çünkü kendimizi tanımlamak için ötekine ihtiyacımız vardır. Kişinin bu şekilde kendini ayırabilmesiyle de “ötekilik” kavramı ve “kendilik” kavramı ortaya çıkar.