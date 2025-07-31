Akbank’tan yapay zekâda yeni dönem: ‘Öncü teknoloji gücü olma vizyonumuzla yenilikçi çözümler yaratıyoruz

- Akbank’ta üretken yapay zekâdan bolca faydalandığınızı biliyoruz. Biraz bahseder misiniz, üretken yapay zekânın kurumunuzdaki kullanım alanları nelerdir?

Akbank olarak Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü banka ve öncü teknoloji gücü olma vizyonumuzla yenilikçi çözümler yaratıyor, bankacılığın geleceğine yön vermeyi sürdürmek için çevik ve üretken olmayı hedefliyoruz.

Bugün bankacılık süreçlerimizde ve müşteri hizmetlerimizde 400’ün üzerinde ileri analitik model, yaklaşık 100 bilişsel yapay zekâ modeli kullanıyoruz. Yapay zekâyı operasyonel süreçlerden müşteri iletişimine kadar geniş bir yelpazede uyguluyoruz.

Akbank Mobil’e entegre “Akbank Asistan”, hem yazılı hem de sesli komutlarla 1000’den fazla bankacılık işlemini anlayabiliyor ve büyük bir kısmını otonom şekilde gerçekleştirebiliyor. Tüm Akbank çalışanlarının erişimine açık “Akbanklı Asistan” ise Akbanklılardan gelen her 10 sorudan 9’una doğru yanıt verebiliyor.

Tüm bu çalışmalarımızın yenilikçi olduğu kadar şeffaf ve güvenilir olması için de Akbank Sorumlu Yapay Zekâ Manifestosu çerçevesinde etik ilkelerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.

- Agentic (aracı) yapay zekâ sistemleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu alanda projeleriniz var mı?

Biz Akbank’ta yapay zekâyı sadece destekleyici bir teknoloji olarak görmüyoruz; yapay zekâ iş üreten, karar veren ve uçtan uca güvenilirlik sağlayan bir yetkinliğe dönüşüyor. Bu dönüşüm, yapay zekânın giderek daha “özerk” bir biçimde görev almasının önünü açıyor.

Bugün ulaştığımız akıllı otomasyon kabiliyetlerini artırarak sürdürmeye, hâlihazırda devrede olan bazı erken Agentic AI örneklerimizi geliştirerek sürdürmeye ve her türlü yenilikçi teknolojiyi müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunmak için en verimli şekilde değerlendirmeye kararlıyız.

- Akbank müşterilerini gelecekte başka nasıl yenilikler bekliyor?

Yenilikçi teknolojilerle ortaya koyduğumuz çözümlerde öncü olmaya, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve mükemmel bir deneyim sağlayan hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizi bekleyen önemli yeniliklerin büyük bir kısmı ise yapay zekâ çözümlerinin yanı sıra, açık bankacılık ve servis bankacılığı alanındaki gelişmelerle şekillenecek. Şu anda aylık 500 milyonun üzerinde API çağrımız var; birçok iş ortağımızın kendi uygulamalarında Akbank’ın finansal ürünlerini müşterilerimize sunuyor. Önümüzdeki dönemde müşterilerimiz günlük hayatta kullandıkları diğer dijital platformlardan da bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler. Ayrıca, blok zinciri (blockchain) ve tokenizasyon gibi yeni teknolojiler üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Bu teknolojiler olgunlaştıkça, müşterilerimize dijital varlıkların saklanması, transferi veya tokenize edilmesi gibi konularda yenilikçi ürünler sunmaya başlayacağız.