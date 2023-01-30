Akciğer hastası çocuklar ‘oyunla’ tedavi olabilecek

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:11

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:31

Çocuk ve yetişkinlerin vazgeçilmezlerinden olan bilgisayar ve telefon oyunları, hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Bilim insanları oyunları hareketli hale getirerek hastalıklarda sanal oyunları bir tedavi aracı olarak kullanmayı başardı. Ancak, nefes darlığı, aşırı balgam üretimi, enfeksiyon ve sık hastane yatışları yaşayan kronik akciğer hastalığı olan çocuklarda hareketli olmanın yanı sıra nefes almayı düzenleyecek solunum egzersizlerine ihtiyaç var.



Uzun yıllardır bu konu üzerine klinik ve akademik çalışmalar sürdüren Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Denizoğlu Külli, “Ülkemizdeki ve dünyadaki solunum hastası çocukların en büyük problemi her gün, ömürleri boyunca bu solunum tedavilerini uygulamak zorunda oldukları için sıkılıp bırakmaları sonucunda hastalığın seyrinin hızlanmasıdır. Bu sadece klinik tecrübemiz değil, bilimsel kanıtlarla gösterilmiş mücadele edilmesi gereken bir gerçek” dedi.



“GEREKLİ DURUMLARDA ERKEN MÜDAHALE ETME ŞANSI DA YAKALAYACAĞIZ”



Bu sorun üzerine fizyoterapist, doktor, mühendis ve güzel sanatlar bölümünden araştırmacılardan oluşan ekip ile akciğer hastası çocukların evde nefes çalışmalarını, eğlenceli ve tıpkı sağlık amacı gütmeyen oyunlar gibi puan kazanarak, başarı arzusunu tetikleyen bir sanal oyun ve cihaz tasarımı projesine başladıklarını duyuran Dr. Öğr. Üyesi Hilal Denizoğlu Külli, şunları kaydetti:



“Ülkemizin sağlık teknolojileri alanında gelişmesi için büyük katkılar veren TÜSEB projemizi inceledi ve projeyi mali olarak desteklemeye layık buldu. Geliştireceğimiz ürün ile çocukların tedaviye bağlılıklarını arttırmakla kalmayıp, onların akciğer kapasitelerini hem kendilerinin hem ailelerinin hem de ilgili sağlık ekibinin takip edebilmeleri sayesinde gerekli durumlarda erken müdahale etme şansı da yakalayacağız. Bu da çocukların yaşam konforunu, hastalığın ilerleyişini, hastane yatışı ve ilaç kullanımı gibi pek çok faktörü etkileyecektir. Projenin sonunda, hastalıkla ilgili tüm iyilik halleri dışında araştırma ekibimizin en büyük hedefi akciğer hastalığına sahip çocukların daha keyifli bir yaşama sahip olmasıdır.”



Külli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Projedeki cihaz ve oyun tasarımı sürecinde çocuklarla beraber çalışacağız, ancak ürün geliştirildiğinde yetişkin akciğer hastaları için de gelecek planlarımız var. Her hastamız çok kıymetli, toplumun özellikle organ nakli konusunda bilinçlenmesini çok istiyoruz. Akciğer hastalığı bulunan çocuk ve yetişkin hastalarımızın bir kısmı akciğer nakli bekliyor, bunun gerçekleşebilmesi için organ bağışı şart. Ülkemizde akciğer nakli çok iyi ekiplerce gerçekleştiriliyor, biz de akciğer nakli bekleyen ve nakil sonrası fizyoterapi rehabilitasyon takipleri yapıyoruz. Bu projenin kabul edildiği günleri takiben nakil beklerken kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Projemizi kistik fibrozis, bronşektazi, KOAH gibi kronik akciğer hastalığıyla mücadele eden tüm hastalara ithaf ediyoruz. Umarım onların ışığı bilimle güçlenerek bundan sonraki hastaların yolunu aydınlatır.”