Netflix gözünü oyun sektörüne dikti: Bilgisayar oyunu gelebilir!

24 Kasım 2022 Perşembe, 08:20

Dünyanın popüler içerik izleme platformlarından biri olan Netflix, oyun sektörüne giriş için çalışmalar başlatmıştı. Bu çalışmalara ilk etapta mobil oyun için girişen Netflix'in açtığı bir iş ilanı şirketin bilgisayar oyunu da geliştirmeye girişeceği iddialarını artırdı.

NETFLIX FPS OYUNU İÇİN TASARIMCI ARIYOR

Oyun stüdyosu kurduğunu açıklayan Netflix ardındın ilk oyunları da duyurmuştu. Bunun yanında, şirketin açtığı bir iş ilanında 'Game Director, Games Studio' yazıyor. Oyun yönetmeni arayan şirketin iş ilanı açıklamasında: "Yeni AAA Pc oyunumuzu yapmamızda yardımcı olacak yetenekli bir oyun yönetmeni arıyoruz" yazıyor.

Bir diğer yandan aranılan yetenekler tarafında hem FPS ve TPS (Third Person Shooter) oyunlarda hem de “Live Service” oyunlarda tecrübeli olmasının tercih edilen bir kriter olması da Netflix’in PC tarafında büyük bütçeli bir FPS oyunu yapacağı iddialarını güçlendiriyor.

Bilmeyenler için “Live Service” kullanımı kabaca bitmemiş bir oyunu piyasaya sürerek oyunu güncellemeler ve eklemelerle uzun yıllar oynanabilir yapmak anlamına geliyor.