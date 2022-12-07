Çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı kalp krizini tetikliyor

07 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Avustralya Sidney'deki Çocuklar İçin Kalp Merkezi'nde yapılan bir araştırma, aksiyon ve heyecan verici oyunlar sırasında salgılanan yüksek adrenalinin, çocuklarda ölümcül hastalıklara sebep olabileceğini gösterdi. Bu tetiklenme sonucu çocuklarda bilinç kaybı, kalp durması, ani ritim bozuklukları yaşanabileceği belirtildi. Prof. Dr. Ali Metin Esen bu gibi oyunların ani kalp problemlerini ortaya çıkardığına ilişkin bilimsel veriler oluştuğunu ifade etti.

"KALITSAL RİTİM BOZUKLUKLARI GÖZLENMİŞ"

Prof. Dr. Ali Metin Esen, çocukların son 10 yılda video oyunlara ilgisinin arttığını belirterek "2022 yılının Ekim ayında Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı klinik bir çalışma, video oyunları sırasında çocuklarda ani ritim bozuklukları, bayılma atakları ve ani kalp durmaları sonucu, yaşam kayıpları söz konusu olabildiği gösterdi. Özellikle, bilinen bir kalp hastalığı olmayan çocuklarda görüldü. Oyun sırasında fenalaşma ve bayılma gibi semptomlar söz konusu olunca, yapılan tetkiklerde de çocukların önemli bir kısmında teşhis edilmemiş kalıtsal ritim bozukluklarının olduğu gözlenmiş. Bir kısmının da tespit edilmemiş, doğuştan kalp hastalıkları olabilir. Aslında profesyonel sporlar sırasında bayılma, ritim bozukluğu, ani kalp ölümlerinin sebebi olan durumlar burada da söz konusu" dedi.

"ÇOCUKLARI BU OYUNLARDAN UZAK TUTMALIYIZ"

Anne ve babaları uyaran Prof. Dr. Ali Metin Esen, "Çocuklarınız bu oyunları çok fazla oynuyor ve oyun sırasında 'Kalbim sıkışıyor, heyecanlanıyorum, bayılır gibi oluyorum' gibi semptomlar ifade ediyorsa, bu durumu dikkate almalı, kalp kontrollerinden geçirmeliler. Aksiyon ve heyecan verici oyunlar sırasında çocukta kalıtsal bir ritim bozukluğu veya bir kalp hastalığı varsa, özellikle bu çocuklarda daha tehlikeli bir durum söz konusu. Heyecan dolu müsabakalar, adrenalinin pik yaptığı oyunlar sırasında bu sorunlar ortaya çıkıyor. Şayet bir ritim bozukluğu tespit edilirse, bu ortamlardan çocukları mümkün olduğu kadar uzak tutmak gerekiyor" dedi.

