Akciğer sorunlarına yol açan katil mantar Avrupa'ya yayılabilir

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:27

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:27

İnsanlara bulaştığında akciğer ve solunum sorunlarına yol açabilen küf türü Aspergillus'un, artan sıcaklıklar nedeniyle Avrupa, Asya ve Amerika'da daha kuzeydeki ülkelere yayılmasıyla yılda milyonlarca insanı enfekte edebileceği belirtiliyor.

Çalışmanın yazarlarından, Manchester Üniversitesi Wellcome Trust araştırma görevlisi Norman van Rhijn, evlerin içi de dahil çok çeşitli ortamlarda çoğalan mantar patojenlerinin yükselişiyle dünyanın dönüm noktasına yaklaştığını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Rhijn, mantar enfeksiyonlarının her yıl dünya çapında milyonlarca ölümde etken olacağını söyledi.

Aspergillus sporlarının neden olduğu ve diğer insan organlarına da yayılabilen akciğer hastalığı Aspergillosis, bu rahatsızlıklardan biri.

Van Rhijn, Financial Times'a (FT) şöyle konuştu:

Yüz binlerce yaşamdan ve türlerin dağılımındaki kıtasal değişimlerden bahsediyoruz. 50 yıl içinde, nerede neyin yetiştiği ve hangi hastalıklara yakalanacağınız tamamen değişmiş olacak.

Olumlu faydaları olabilen Aspergillus, endüstride ve gıda üretiminde kullanılıyor. Soya sosu ve sake fermantasyonu, bunlardan bazıları.

Sporlarını solumak herkesi hasta etmiyor ancak ölümcül mantar, astım, kistik fibroz veya zayıf bağışıklık sistemi gibi rahatsızlıkları bulunanlar için özellikle tehdit edici olabiliyor.

Ancak FT'ye göre mantar araştırmaları, Aspergillus fumigatus'un dünyanın fosil yakıtları yoğun şekilde kullanmasının sonucunda 2100'e kadar toprakların yüzde 77'sine daha yayılabileceğini ve Avrupa'da 9 milyon insanı enfeksiyona maruz bırakabileceğini gösteriyor.

Bu tür, komposttaki yüksek sıcaklıklarda hızla büyüyebiliyor ve bu da insan vücudunun 37 santigrat derecelik iç sıcaklığında neden geliştiğini açıklıyor.

Exeter Üniversitesi MRC Tıbbi Mikoloji Merkezi eş direktörü Profesör Elaine Bignell, "Doğal ortamdaki yaşam tarzı, Aspergillus fumigatus'a insan akciğerlerini kolonize etmek için gereken uygunluk avantajını sağlamış olabilir" dedi.

Araştırmacılar, bir başka tür aspergillus flavus'un ekinler üzerinde yaşadığını ve 2100'e kadar kuzey Çin, Rusya, İskandinavya ve Alaska'daki toprakların yüzde 16'sına yayılabileceğini de sözlerine ekledi. Afrika ülkeleri ve Brezilya'daki bazı mevcut alanlar da yaşamaya elverişsiz hale gelebilir ve bu da yerel ekosistemlere zarar verebilir.

Imperial College London'dan bulaşıcı hastalıklar ve tıbbi mikoloji profesörü Darius Armstrong-James, FT'ye şunları söyledi: