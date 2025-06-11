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Akıl yürütme temelli yapay zeka modeli Magistral tanıtıldı

Akıl yürütme temelli yapay zeka modeli Magistral tanıtıldı

11.06.2025 19:14:00
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Akıl yürütme temelli yapay zeka modeli Magistral tanıtıldı

Fransa merkezli Mistral AI şirketi, ABD ve Çin'in geliştirdiği yapay zeka modellerine rakip olacak yeni akıl yürütme temelli yapay zeka modeli Magistral'i tanıttı.

Mistral AI, ilk akıl yürütme modeli olan Magistral'i duyurdu. Avrupa'nın ilk akıl yürütme temelli yapay zeka modeli olarak nitelendirilen Magistral'in Çin ve ABD'nin geliştirdiği yapay zeka modellerine rakip olacağı düşünülüyor.

Model, "Le Chat"teki yeni Think modu ve Flash Answers (Hızlı Yanıtlar) özelliği sayesinde rakiplerin çoğuna kıyasla 10 kat daha hızlı yanıtlar verebiliyor.

Yeni model, "Magistral Small" 24 milyar parametreli açık kaynaklı versiyon ve daha güçlü ve kurumsal bir versiyon olan "Magistral Medium" olarak sunuldu.

OpenAI da yeni akıl yürütme modelini duyurdu

Öte yandan, ABD merkezli OpenAI da bu yılın başlarında tanıttığı akıl yürütme temelli yapay zeka modeli o3'ün daha gelişmiş bir sürümü olan o3-pro'yu tanıttı. Yeni model, klasik modellerden farklı olarak adım adım mantıksal akıl yürütme becerisiyle öne çıkıyor.

Yapay zeka sistemlerinde akıl yürütme modelleri yalnızca bilgiye dayalı cevaplar vermekle kalmayıp, düşünme süreçlerini taklit eden, mantıksal çıkarımlar yapabilen ve çok adımlı problemleri çözebilen modeller olarak dikkati çekiyor.

Bu yaklaşım, özellikle fizik, matematik ve programlama gibi alanlarda daha güvenilir ve anlamlı çıktıların üretilmesini sağlıyor.

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