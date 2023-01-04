Akıllı cihazları yönetmeyi sağlayan 'klozet' tanıtıldı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:14

Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok cihaz akıllanmaya devam ediyor. Bunun son ürünlerinden biri olan Kohler Numi 2.0, kullanıcı tuvalete girdiğinde algılıyor ve kapağını kaldırıyor. Özellikleri bulunla da kalmayan klozetin Alexa erişimine, ısıtma sistemine, UV aydınlatmaya da sahip olduğu aktarılıyor. Dışarıdan bakıldığında da zaten 'teknolojik' görünen klozet, akıllı cihazlarla etkileşime girebiliyor olmasıyla dikkat çekiyor.

AKILLI TELEFONUNUZA BAĞLAYARAK, SESLİ ASİSTANI KULLANABİLİRSİNİZ

Kohler Numi 2.0, akıllı telefonunuza kolaylıkla bağlanıyor ve sesli asistanı kullanmaya olanak tanıyor. Evdeki diğer akıllı cihazlara komut vermek de mümkün oluyor. Klozetin geliştirilme amacı ise kullanıcıların tuvaletten çıkmadan evdeki cihazları kontrol etmesini sağlamak.

Akıllı klozetin mobil uygulaması sayesinde farklı ayarları ve düzenlemeleri ya da ayarlamaları yapabiliyorsunuz. UV özelliği mikropların çoğalmasının önüne geçiyorken, uygulama üzerinden su basıncı ve sıcaklık ayarlaması da yapabiliyorsunuz.

Uygulaması dışında kumandası da bulunan klozetin fiyat etiketinde 11 bin 500 dolar yazıyor.