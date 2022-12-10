Araştırma: Sifonu çekmeden önce neden klozetin kapağını kapatmalıyız?

10 Aralık 2022 Cumartesi, 16:19

Bilim çevrelerine göre soluduğumuz hava, tehlikeli mikroplar içeren "görünmez bir dumanı" andırmakta ve bu durum, tuvaleti her kullandığımızda, kullanım şeklimize göre sağlık riskleri oluşturabilir.

ABD'li bir araştırma ekibi, parlak yeşil lazerler ve özel kameralar kullanarak "mikropların, sifon çekildikten sonra kapağı açık bir klozetten nasıl hızla dışarı fırladığını" ilk kez görüntüledi.

Araştırmanın baş yazarı Profesör John Crimaldi basına demecinde, "Göremediğimiz bir şey karşısında yokmuş gibi davranmak kolaydır. Ancak bu videoları bir kez izlerseniz, bir daha asla aynı şeyi yapmak istemezsiniz" dedi.

"BİR SANİYEDEN KISA BİR SÜREDE..."

Colorado Üniversitesi'nden uzmanlar, sifon çekildiğinde tuvaletten dışarı fırlayan dışkı ve idrar parçacıklarının, koli basili gibi ölümcül bakteriler taşıdığını tespit etti. Görünmez damlacıkların, Covid-19 da dahil olmak üzere, vücut atıklarında bulunabilecek tüm virüsleri taşıyabileceği bildirildi.

The Sun'da yer alan habere göre, bu tehlikeli parçacıklar, "Sifon çekme kuvvetiyle itildiklerinde, bir saniyeden kısa bir süre içinde buzdolabını boydan boya kat edebilir ve yakınlardaki herkesi bir dizi mikroba maruz bırakabilir..."

Scientific Reports dergisinde yayınlanan makalede varılan endişe verici bulgular, küçük partiküllerin burun kıllarından geçerek akciğerlerimizin derinliklerine nasıl ulaşabildiğine de ışık tutuyor.