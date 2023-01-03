Akıllı cilt geliştirildi! Sprey ellerinizi klavyeye dönüştürüyor

03 Ocak 2023 Salı, 12:41

Yapay zeka destekli teknoloji, ellerinize sıktığınız bir spreyle klavye olmadan bilgisayarlarda bir şeyler yazmanızı sağlıyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesi’nde bulunan araştırmacılar, gelecekte klavye ihtiyacını tümüyle ortadan kaldırabilecek bir teknoloji geliştirdi. Yeni teknoloji, Nature Electronics üzerinden yayınlanan bir araştırmada gösterildi.

Geliştirilen sistem, herhangi bir klavyeye ihtiyaç duymadan bilgisayarlarda yazı yazmaya olanak tanıyor. Bunu da cildinize sıktığınız bir spreyle birlikte yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu spreyi tıpkı güneş kremi sürer gibi ellerinize sıkıyorsunuz ve klavye ihtiyacınız ortadan kalkıyor.

SPREY YAPAY ZEKADAN DESTEK ALIYOR

Webtekno'nun haberine göre bir ‘akıllı cilt’ olarak da nitelendirilen teknolojinin detayları da paylaşıldı. Uzmanlar, spreyi biyouyumlu bir malzemeden yaptı. Sistem, makine öğrenimi yardımıyla klavyede hangi kısma bastığınızı belirleyebiliyor ve hareketlerinizi izliyor ve böylece fiziksel klavye ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Bu biyouyumlu cildin, eldiven veya diğer benzer teknolojilerden ince olmasından dolayı daha az rahatsız edici olduğunu ve daha kolay bir kullanım sunduğunu söylemek mümkün. Araştırmacılar, spreyin ciltle birlikte bükülebilen ve hareket edebilen bir malzemeden yapıldığını belirtiyor. Bu malzeme, hareketleri algılayan ve onları yapay zekaya gönderen sensörlere sahip. Yani; ellerinizle görünmez, sanal bir klavyeye bir şeyler yazıyorsunuz, sonrasında ise sistem ne yazdığınızı tahmin ediyor.

Bunlara ek olarak bilim insanları, teknolojinin yalnızca klavyeler ile sınırlı olmadığını, ayrıca akıllı telefonlardaki uygulamalar için de kullanılabileceğini söylüyor. Hatta sanal gerçeklik için kullanılabileceğini bile belirtiyorlar. Böyle bir şey olursa yeni teknoloji, VR’da gerçekten bir şeyler hissetmenizi sağlamayacak; ancak şu an kullanılan eldivenlerden çok daha rahat bir kullanım sunma potansiyeline sahip.

Sprey, her ne kadar etkileyici olsa da büyük eksiklerle birlikte geliyor. Videoda da görüldüğü üzere yapay zeka, bazen yapılanları doğru bir şekilde anlayamayabiliyor ve önemli hatalar ortaya çıkıyor. Bu da şimdilik teknolojinin geleneksel klavyelerin yerini alma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Yine de bu tarz bir gelişmenin, gelecek yıllarda cihazlar ile olan etkileşimimizin nasıl değişebileceği konusunda bizlere bir fikir verdiğini söylememiz yanlış olmaz. Ayrıca, eğer hatalar ortadan kaldırılırsa, artırılmış gerçeklik konusunda da çığır açıcı ilerlemeler yaşanabileceği öngörülebilir.