Akıllı gözlüklerin tekrar yükselişi; HTC Vive Eagle tanıtıldı Samsung yeni bir model tanıtacak

Akıllı gözlük tarafında Meta'nın Ray-Ban ile ortaklığı sonucu ortaya çıkan akıllı gözlüklerine bir alternatif olarak sunulan HTC Vive Eagle, 12 MP ultra geniş kameraya sahip. Bu kamera 3024 x 4032 çözünürlükte fotoğraflar çekiyorken, video tarafında 1512 x 2016 piksel 30 fps çekim yapıyor.

HTC VIVE EAGLE ÖZELLİKLERİ NELER?

Cihazın dört farklı renk seçeneği bulunuyor ve 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile geliyor.

Bu akıllı gözlükte ekran sunulmuyor. Cihazda Qualcomm'un Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Gözlüğün aynı zamanda İngilizce, Çince ve Fransızca başta olmak üzere onlarca dilde gerçek zamanlı çeviri özelliği bulunuyor. Türkçe de bu diller arasında.

İlk satışların Tayvan'da başlayacağı daha sonrasında ise farklı ülkelere geleceği aktarıldı. Cihazın yaklaşık 520 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

SAMSUNG KENDİ AKILLI GÖZLÜĞÜNÜ TANITACAK

Samsung'un 2026 yılında ilk akıllı gözlüğünü tanıtması bekleniyor. Güney Kore merkezli SEDaily tarafından aktarılan iddiaya göre Samsung, Meta'nın akıllı gözlüklerine yapay zeka destekli alternatif sunmak istiyor.

Şirketin tanıtmayı planladığı bu gözlüklerde kameraya ek olarak, mikrofon ve hoparlör de yer alacak.