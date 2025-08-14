Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gemini, kişilerle geçmiş sohbetlerini hatırlayacak

Gemini, kişilerle geçmiş sohbetlerini hatırlayacak

14.08.2025 18:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gemini, kişilerle geçmiş sohbetlerini hatırlayacak

Google'ın yapay zeka robotu Gemini, kullanıcılarla yaptığ geçmiş sohbetleri hatırlayarak onlara önerilerde bulunabilecek.

Google'ın geliştirdiği Gemini artık kullanıcıların kişisel tercihlerini hatırlıyor. Yapılan güncelleme ile geçmişe dönük hafıza eklendi. Konuşmaların daha kişiselleştirilmiş hale getirilmesini sağlayan bu yeni güncelleme, kısa bir süre önce otomatik olarak sunuldu. 

GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI GEMINI ARTIK GEÇMİŞ KONUŞMALARI HATIRLIYOR

Gemini için geç kalındığı düşünülen bu özellik daha önce belli başlı rakiplerine getirilmiş ve kullanıcılardan tam not almıştı. Kullanıcılara sunulan bu kişiselleştirilmiş bağlam ayarı varsayılan olarak açık gelse de isteyen kişiler bunu kapatabiliyor.

Yapay zeka robotunun yeni güncellemesi bir blog yazısıyla duyuruldu. 

Yapılan duyuruda söz konusu ayarın açıkken, Gemini'yle paylaşılan önemli ayrıntıları ve tercihleri hatırladığı sanki zaten güncel olan bir ortakla işbirliği yapıyormuşsunuz gibi daha doğal ve alakalı konuşmalar yapmanızı sağladığı aktarılıyor.

İlgili Konular: #google #Yapay zeka #Google Gemini

İlgili Haberler

Google, katlanabilir ekranlı Pixel 10 Pro Fold'u için video yayınladı
Google, katlanabilir ekranlı Pixel 10 Pro Fold'u için video yayınladı Google, yeni Pixel 10 Pro Fold'un resmi tasarımını paylaştı. Tanıtıma(20 Ağustos) 1 hafta kala yapılan bu hamle telefonla ilgili beklentileri güncelledi.
Dikkat bozukluğu ilaçları 'trafik kazası, intihar ve suç işleme risklerini azaltabilir'
Dikkat bozukluğu ilaçları 'trafik kazası, intihar ve suç işleme risklerini azaltabilir' Günümüzde adını geçmişe göre çok daha fazla duyduğumuz Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB, İngilizcede ADHD) için uygulanan ilaç tedavisinin, yeni tanı konmuş kişilerde birçok farklı alanda olumlu etkisi bulunabileceği belirlendi.
Yapay zeka destekli gözlükler, işitme sorunu yaşayanlara süper güç kazandırabilir
Yapay zeka destekli gözlükler, işitme sorunu yaşayanlara süper güç kazandırabilir Dudak okuma özelliğine sahip akıllı gözlükler, işitme güçlüğü çekenlere veya gürültülü ortamlarda çalışanlara yardımcı olabilir.