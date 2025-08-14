Gemini, kişilerle geçmiş sohbetlerini hatırlayacak

Google'ın geliştirdiği Gemini artık kullanıcıların kişisel tercihlerini hatırlıyor. Yapılan güncelleme ile geçmişe dönük hafıza eklendi. Konuşmaların daha kişiselleştirilmiş hale getirilmesini sağlayan bu yeni güncelleme, kısa bir süre önce otomatik olarak sunuldu.

GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI GEMINI ARTIK GEÇMİŞ KONUŞMALARI HATIRLIYOR

Gemini için geç kalındığı düşünülen bu özellik daha önce belli başlı rakiplerine getirilmiş ve kullanıcılardan tam not almıştı. Kullanıcılara sunulan bu kişiselleştirilmiş bağlam ayarı varsayılan olarak açık gelse de isteyen kişiler bunu kapatabiliyor.

Yapay zeka robotunun yeni güncellemesi bir blog yazısıyla duyuruldu.

Yapılan duyuruda söz konusu ayarın açıkken, Gemini'yle paylaşılan önemli ayrıntıları ve tercihleri hatırladığı sanki zaten güncel olan bir ortakla işbirliği yapıyormuşsunuz gibi daha doğal ve alakalı konuşmalar yapmanızı sağladığı aktarılıyor.