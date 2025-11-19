Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akıllı telefon fiyatlarını pahalı mı buluyorsunuz? 2026 yılında daha kötü olacak

19.11.2025 19:32:00
Akıllı telefon fiyatlarının her yıl yükseldiğini görüyoruz. Özelliklerin artması, üretim maliyetlerinin her geçen gün artması ve dahası. Telefon fiyatları her yıl artarken, 2026 yılında dramatik bir artış bekleniyor.

Akıllı telefonların fiyat artışı bir süredir gündemde. Özellikle, bu yıl Apple iPhone'larında zamma gitmişti. Uzun bir süredir Apple, ABD pazarında her yeni tanıttığı iPhone'u önceki yılki modelle aynı fiyatta tutuyordu. Ancak bu politikası bu yıl değişti ve zamlı iPhone'ları satışa çıkarttı. Bunun dışında Samsung, Huawei ve Xiaomi de her yeni modele uygun bir fiyatlandırma yapıyor. 

AKILLI TELEFON FİYATLARI 2026'DA DAHA DA ARTACAK

Amiral gemisi akıllı telefonlar premium özellikler sundukları için çok daha pahalılar. 

Bu yıl yapay zeka destekli telefonların da artmasıyla telefonlardaki fiyat artışı gözle görülür hale geldi.

Image

Xiaomi'nin Başkanı Lu Weibing de bir süredir tartışma konusu olan konu hakkında açıklama yaptı. Önümüzdeki yıl akıllı telefonlarda çok daha yüksek meblağları göreceğimiz konusunda uyarıda bulundu. Sebebin ise çip fiyatı ve arz krizi olduğunun altını çizdi.

Tüketicilerin fiyat performans telefonlarına ulaşmasının da zorlaşacağı belirtiliyor. 

Çip tedarik döngüsü pandemi sonrası düzelmişken, yapay zeka odaklı ürünlerin artmasıyla tekrar aynı noktaya döndü. Çip krizinin sadece akıllı telefon değil, bu çipleri kullanan diğer cihazları ve ürünleri de etkilemesi bekleniyor.

İlgili Konular: #telefon #Xiaomi #akıllı telefon

