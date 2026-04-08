Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akıllı telefon markalarının tamir edilebilirlik oranları açıklandı! Apple ve Samsung nasıl?

Akıllı telefon markalarının tamir edilebilirlik oranları açıklandı! Apple ve Samsung nasıl?

8.04.2026 18:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akıllı telefon markalarının tamir edilebilirlik oranları açıklandı! Apple ve Samsung nasıl?

Akıllı telefonların tamir edilebilirliğine yönelik raporlar düzenli olarak yayınlanıyor. Yeni yayınlanan rapora göre Apple ve Samsung tamir edilmesi en zor telefonlara sahip.

Akıllı telefonların tamir edilebilirlik oranlarını hesaplayan araştırmaya göre en zor tamir edilen telefonlar Apple ve Samsung telefonlar oldu. ABD merkezli US PIRG Education Fund tarafından yayınlanan 2026 raporuna göre tamir edilebilirliği en düşük ve en yüksek telefon markaları sıralandı.

TAMİR EDİLMESİ EN ZOR TELEFON MARKALARI BELLİ OLDU

Telefonların tamir edilebilirliği Avrupa Birliği'nin geliştirdiği EPREL veri tabanındaki kıstaslara göre belirleniyor. Buna göre telefonların ne kadar kolay sökülebildiği, standart aparatlarla tamir edilebilirliği, yedek parçalarının bulunabilirliği, tamir kılavuzuna erişim ve yazılım desteği süresi gibi değişkenler bulunuyor. Bunları sağlayamayan ya da çok daha az sağlayan markalar, düşük tamir edilebilir olarak sınıflandırılıyor.

Listede en yukarıda yer alan marka Motorola oluyor. Marka B+ ile tamir edilebilirliği en yüksek telefonlara sahip oluyor. Onun ardından Google C- ile yer alıyor. Tamir edilebilirlikte en düşüklerden biri olan Samsung D alırken, Apple D- aldı. 

Burada teknik ayrıntıların yanı sıra şirketlerin politikası da önemli oluyor. Örneğin, onarım hakkına yönelik karşı faaliyet gösteren şirketlerin puanı aşağıya çekiliyor.

İlgili Konular: #telefon #apple #Samsung #akıllı telefon

İlgili Haberler

Yunanistan da 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacak
Yunanistan da 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacak Avustralya'nın ardından pek çok Avrupa ülkesinin harekete geçtiği sosyal medya yasağına yönelik Yunanistan da hamle yapıyor.
Yandex Türkiye yapay zekayla alakalı anketin sonuçlarını paylaştı
Yandex Türkiye yapay zekayla alakalı anketin sonuçlarını paylaştı Yandex Türkiye ve Veri Enstitüsü, yapay zekaya ilişkin 1500 katılımcıyla yürüttüğü anketin sonuçlarını yayınladı.
Araştırma: Binlerce dilde evrensel dilbilgisi kuralları tespit edildi
Araştırma: Binlerce dilde evrensel dilbilgisi kuralları tespit edildi Bilim insanları, dünyadaki yüzlerce dilde ortak görülen evrensel dilbilgisi kuralları tespit etti. Bu gelişme, insan iletişimini şekillendiren ortak bir düşünce yapısına işaret ediyor.