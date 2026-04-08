Akıllı telefon markalarının tamir edilebilirlik oranları açıklandı! Apple ve Samsung nasıl?

Akıllı telefonların tamir edilebilirlik oranlarını hesaplayan araştırmaya göre en zor tamir edilen telefonlar Apple ve Samsung telefonlar oldu. ABD merkezli US PIRG Education Fund tarafından yayınlanan 2026 raporuna göre tamir edilebilirliği en düşük ve en yüksek telefon markaları sıralandı.

Telefonların tamir edilebilirliği Avrupa Birliği'nin geliştirdiği EPREL veri tabanındaki kıstaslara göre belirleniyor. Buna göre telefonların ne kadar kolay sökülebildiği, standart aparatlarla tamir edilebilirliği, yedek parçalarının bulunabilirliği, tamir kılavuzuna erişim ve yazılım desteği süresi gibi değişkenler bulunuyor. Bunları sağlayamayan ya da çok daha az sağlayan markalar, düşük tamir edilebilir olarak sınıflandırılıyor.

Listede en yukarıda yer alan marka Motorola oluyor. Marka B+ ile tamir edilebilirliği en yüksek telefonlara sahip oluyor. Onun ardından Google C- ile yer alıyor. Tamir edilebilirlikte en düşüklerden biri olan Samsung D alırken, Apple D- aldı.

Burada teknik ayrıntıların yanı sıra şirketlerin politikası da önemli oluyor. Örneğin, onarım hakkına yönelik karşı faaliyet gösteren şirketlerin puanı aşağıya çekiliyor.