Yunanistan da 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacak

Ülkeler son 1 yıldır, 15(14 ve 16 yaş da var) yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayan ya da düzenleyen yasalara odaklanıyor. Yunanistan da Reuters tarafından aktarıldığı kadarıyla 2027'den itibaren 15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacak. Bunun sebebi ise gençlerde son yıllarda yükseliş gösteren kaygı, uyku sorunları ve ekran bağımlılığı gösteriliyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, yaptığı açıklamada bağımlılıkların son yıllarda artış göstermesinin bu yasaklamayı zorunlu hale getirdiğini belirtti. 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini engelleyecek yasağın 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren işler olacağını söyledi.

Yunanistan halkına anket yoluyla konuyla ilgili yorumları sorulduğunda ankete katılanların yüzde 80'i yasağı onayladığını beyan etti.

Yunanistan hükümeti halihazırda okullarda telefon kullanımını yasakladı ve gençlerin ekran süresini kontrol etmek için ebeveyn odaklı platformlar da kurmuştu.

Mitsotakis, Avrupa Birliği'nin de bu kararı genişleteceğini ve farklı ülkelere Yunanistan'ın örnek olacağını umduğunu söyledi.