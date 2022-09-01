Akıllı telefonların pil ömrünün uzaması için AB’den adım

01 Eylül 2022 Perşembe, 15:21



Akıllı telefon üreticileri özellikle son yıllarda cihazların hem pil ömrünü artırmıyor hem de yedek parça konusunu boşluyor. Daha önce de telefonların şarj bağlantılarında 2024 yılına kadar ortak bir giriş tercih edilmesi yönünde teklifler ortaya atan AB, şimdi de yeni yayımlanan bir raporda en az 15 farklı bileşen parçasının kullanıma sunulmasını gerektireceğini ve pillerin kapasitelerinin yüzde 83'ünün altına düşmeden en az 500 tam şarjda kalması gerektiğini bildiriyor.

Financial Times tarafından yayımlanan rapora göre, taslak düzenlemeler yalnızca telefonları değil tabletleri de kapsıyor. Donanımlarının daha onarılabilir ve geri dönüştürülebilir hale getirilmesiyle bir cihazın üretimi ve kullanımı için gerekli enerji tüketiminin üçte bir oranında azalacağı ön görülüyor.

DAHA ÖNCE DE ORTAK BAĞLANTI NOKTASI İÇİN ADIM ATILMIŞTI

Söz konusu teklif Avrupa’da kabul görürse, akıllı telefon ve tabletlerde yeni bir etiket yer alacak. Avrupa’da TV ve beyaz eşyalarda kullanılan etketlere benzer bir yapıda olacağı söylenen bu yeni etiketlerin cihazın olası ömrünü göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda bir cihazın suya ve toza karşı koruması hakkında bilgi içerecek ve hatta bir telefonun kazara düşmelere karşı direncini de gösterecek.

Öte yandan iPhone, iPad, iPod, Mac ya da Apple TV cihazlarına sahip kişiler satın aldıkları tarihten sonra en az beş yıl içinde Apple servis sağlayıcılarından parça alabiliyorlar. Hatırlatmak gerekirse, iPhone’lar genellikle tanıtıldıığı tarihten 5 yıl sonra ‘eski’ olarak sınıflandırılır. 7 yıl sonra ise eski olan bu cihazlar donanım servisinden faydalanamıyor.