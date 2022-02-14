Akıllı telefonlara en çok bağımlı olan ülkeler açıklandı
Günden güne artan 'bağımlılıkların' arasında artık akıllı telefon kullanmak da var. Geçen yıllarda yapılan araştırmalar, akıllı telefon bağımlılığın insan sağlığı etkisi hakkında birtakım gerçekler ortaya koymuştu. Son olarak ise akıllı telefonlara bağımlı olan ülkeler açıklandı. Dünya genelinde yaklaşık 35 bin kişinin kapsadığı bir raporda Türkiye'nin konumu da şaşırttı.
Akıllı telefonlara bağımlılık konusunda araştırmalar günden güne artmaya devam ediyor. Geçen yıllarda yıllarda yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon bağımlılığının beyne hasar verdiği ortaya çıkmıştı.
Nomofobi (telefonsuz kalma korkusu) olarak da bilinen akıllı telefon bağımlılığı, genellikle interneti aşırı kullanma sorunu veya internet bağımlılığı bozukluğu tarafından tetikleniyor.
Çocuklar günümüzde akıllı telefonlarda çok zaman harcadığından, 'akıllı telefon bağımlılığı' bilim insanları ve tıp uzmanları arasında artan bir endişe haline geldi.
TÜRKİYE ZİRVEYE OYNUYOR
WebTekno'da yer alan habere göre; Kanada'da bulunan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 2014 yılından 2020 yılına kadar tüm dünya genelinde yaklaşık 35 bin kişinin kapsadığı bir rapor yayınladı.
Araştırmaya göre akıllı telefonlara bağımlı olan ülkeler arasında ilk ülke Çin oldu.
İkinciliği üstlenen ülke ise Suudi Arabistan oldu. Türkiye'de 8. sırada yer aldı. 11. sırada da İtalya bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ise 18. sırada yer alıyor. Fransa da listenin sondan ikincisi oldu. Akıllı telefon bağımlı olan ülkelerin sonuncusu da Almanya oldu.
İşte akıllı telefonlara bağımlı olan ilk 10 ülke...
1. ÇİN
Çin'deki akıllı telefon pazarı, dünyanın büyük akıllı telefon pazarı olarak biliniyor. Geçen yılda satılan akıllı telefon satışı 1.5 milyarı geçerek zirveye oturmuştu. Dolayısıyla Çin'in akıllı telefon bağımlı olan ülkeler arasında ilk sırada olması şaşırtıcı olmadı.
2. SUUDİ ARABİSTAN
Petrol zenginliği olarak bilinen ülke Suudi Arabistan ve ortalama olarak akıllı telefonların kullanımı da otomatikman artması doğal olarak karşılanıyor. Suudi Arabistan'da en az 21 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.
3. MALEZYA
Malezya da akıllı telefon bağımlılığında ilk sıralarda bulunan petrol ülkesi. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markaları ise Samsung ve Huawei. Ayrıca kullanıcılar Android işletim sistemini de tercih ediyor.
4. BREZİLYA
Listenin 4. sırasında bulunan Brezilya'da en çok tercih edilen akıllı telefon markası Samsung oldu. Diğer tercih edilen markalar ise Motorola, Huawei ve Apple oldu.
5. GÜNEY KORE
Güney Kore de bünyesinde birçok teknoloji şirketini barındırıyor. Bu yüzden de akıllı telefon bağımlı olan ilk ülkeler arasında olması sürpriz olmadı.
6. İRAN
Listede bulunan en sürpriz olan ülkeler arasında bulunan İran oldu. Bilindiği gibi İran'da pek çok sosyal medya platformu yasak. Buna rağmen ülke, araştırmada 6. sırada yer aldı. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markası Samsung oldu.
7. KANADA
Listenin 7. sırasında bulunan Kanada'da kullanılan akıllı telefon yaklaşık 30 milyonu geçiyor. Ülkede en çok tercih edilen akıllı telefon markası ise Apple oldu.
8. TÜRKİYE
8. sırada bulunan ülke, Türkiye oldu. Türkiye'de tercih edilen akıllı telefon markaları ise Xiaomi, Apple ve Samsung olarak kayıtlara geçti.
9. MISIR
Akıllı telefonlara bağımlı olan ilk Afrika ülkesi oldu. Ülkede tercih edilen en çok akıllı telefon markaları ise; Xiaomi, Samsung ve Apple.
10. NEPAL
Nepal dünyanın en büyük dağlarından olan Himalaya dağlarına ve en yüksek zirve Everest Dağı'na sahip olan ülke olarak biliniyor. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markaları Xiaomi ve Samsung açık ara zirvede.
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