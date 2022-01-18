Resmi Gazete'de yayımlandı: Akıllı telefon ithalatında düzenleme
Cep telefonu ithalatında 8517.12.00.00.09 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) "Diğerleri" başlığı altında gözetim uygulamasına tabi tutulan ürün, 8517.13.00.00.00 GTİP numarasıyla "Akıllı telefon ithalatını" içerecek şekilde dönüştürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, akıllı telefonların adet başına 200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanları gözetim belgesi aracılığıyla ithal edilebilecek.
Şubat 2021'de yapılan düzenlemeyle, 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe eklenen geçici maddeyle, söz konusu "Diğerleri" şeklinde tanımlanan eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, gözetim hükümlerinin uygulanmayacağına dönük hüküm koyulmuştu.
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