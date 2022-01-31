Akıllı telefon ile yapılabilen Covid-19 testi geliştirildi

Araştırmacılar, standart bir PCR testi kadar doğru sonuç verdiğini iddia ettikleri uygulamanın adını smaRT-LAMP olarak açıkladı ve 7 dolar kadar düşük bir fiyattan satışa sunulabileceğini aktardı.



Bununla birlikte Covid-19 testi bir akıllı telefon, "Bacticount" adlı bir uygulama ve bir test kiti gerektiriyor.

