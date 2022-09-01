iPhone 14 ailesi nasıl olacak? Hakkında neler biliyoruz?

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:16

Apple her yıl yeni ürünlerini tanıtmak için eylül ayında etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında yeni iPhone serisiyle bizleri karşılamaya hazırlanan şirket, Apple Watch ve yeni nesil AirPods gibi cihazlarını da tanıtacak. Yeni cihazlarını tanıtacağı bu etkinliğin en çok bekleneni ise elbette iPhone 14 serisi.

iPhone 14 hakkında yüzlerce iddia ortaya atılmış olsa da kesin sahip olacağı özellikler bulunuyor. Normalde iPhone mini/ iPhone/ iPhone Pro ve iPhone Pro Max olarak adlandırılan önceki modellerden farklı olarak iPhone 14 Plus takısına sahip bir cihazın yolda olduğu belirtiliyor.

FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR

OLED ekranla bizleri karşılaması beklenen iPhone 14 ailesinin başlangıç seviyesi modeli iPhone 14, 6.1 inçlik bir ekrana sahip olacak. iPhone 14 Max 6.7 inç, iPhone 14 Pro 6.1 inç 120Hz ve iPhone 14 Pro Max 6.7 inçlik ekranla tanıtılması bekleniyor. Öte yandan yeni ortaya atılan bir iddiaya göre iPhone 14, iki parçalı ekran deliği yerine tek parçalı bir ekran deliğine sahip olacak. Söz konusu ekran değilinin içineyse kamera ve mikrofon aktif olarak kullanılıyor göstergesi anlamına gelen ışığı yerleştirecek.

Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun ortaya attığı iddia ise bir süredir gündemde. Apple'ın, iPhone 14 ile beraber uydu bağlantı özelliğini devreye alması bekleniyor. Apple’ın bu konudaki donanım testlerini tamamladığı ve dolayısıyla iPhone 14 ile bu özelliği görmemiz bekleniyor. Eğer söz konusu uydu bağlantı özelliği gelirse acil durumlarda kullanılacak bir iletişim ağı oluşturulmuş olacak.

Bir diğer yandan yeni iPhone serisinde her zaman açık ekran, A16 bionic işlemci, yeni bir çentik tasarımı ve elbette kamera tarafında da 48 Megapiksellik bir eklemenin gelmesi bekleniyor.

Bazı kaynaklara göre de iPhone 14 serisinin satışa çıkacağı fiyatlar:

iPhone 14: 799 dolar

iPhone 14 Max ya da 14 Plus: 899 dolar

iPhone 14 Pro: 1.099 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1.199 dolar