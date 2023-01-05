Akıllı termos, iPhone ile takip edilebiliyor

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:25

Akıllı ve ilginç ürünlerin de sergilendiği CES 2023'te Ember Travel Mug 2 Plus olarak adlandırılan bir termos tanıtıldı. Bu termos diğer termoslardan farklı olarak mobil uygulama üzerinden sıcaklığının ayarlanmasıyla öne çıkıyorken, öte yandan iPhone'larda bulunan 'Bul' ile entegre çalışıyor. Böylelikle iPhone'nunuzdan termosu takip edebiliyorsunuz.

AKILLI TERMOSUN DİĞER TÜM ÖZELLİKLERİ

Ember Travel Mug 2 Plus, standart bir tasarıma sahip. Üzerine markanın ismi minimal bir şekilde işlenmiş. Ürünün gövde kısmında yer alan sıcaklık ayarlarının tam altında ise derece yazıyor. Burada yer alan ibareler ise dokunmatik ekran yapısı üzerine kurulu ve 60 dereceye kadar sıcaklığı ayarlamak mümkün.



El ile ayarlama yapmak istemeyenler ise mobil uygulama üzerineden ayarlarını yapabiliyor.

Şarja takılı olduğunda sürekli çalışabilen cihaz, şarjda değilken, 3 saatlik sıcaklık koruması sağlıyor. Üründe yer alan dahili hoparlör sistemi, Apple cihazlarda bulunan Apple Cihazımı Bul ile devreye girerek, uyarı sesi çıkartacak. Bu sayede kaybolan termos bulunmuş olacak.

Ürünün açıklanan fiyatı ise 200 dolar.