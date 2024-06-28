Aksaray'da iki tırda 7 ton kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı
Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyir halindeki iki tırı durdurdu.
Araçlardaki aramada, gümrük kaçağı 7 ton tütün ve 29 bin 260 makaron ele geçirildi.
Ekipler tarafından 2 sürücü gözaltına alındı.
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