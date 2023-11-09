Aktif hale gelmek için diğer virüsleri ısıran 'vampir virüs'

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:21

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:21

ABD'deki Maryland Üniversitesi bünyesinde çalışan bir grup bilim insanı, virüslerle ilgili ilginç bir keşif yaptılar.

Araştırmacılar, yaşadıkları bölgedeki toprak örneklerini incelerken, iki yeni virüs türü keşfettiklerini açıkladılar. Bu virüs türleri, çalışma mekanizmaları açısından oldukça ilginçlerdi çünkü biri, etkin hale gelebilmek için diğerini "ısırıyordu". Bilim insanları, bu virüse "vampir" demeye başladılar.

Virüsler, DNA veya RNA taşıyan, hücre dışında canlılık emaresi göstermezler. Virüsün etkinlik gösterebilmesi için bir konakçıya girmesi (genelde bakteriler veya yardımcı bir virüstür) ve hücreye ulaşması gerekir. İşte keşfedilen yeni virüsler, bunu yaparken ilginç bir süreç işletiyorlar.

BU VİRÜS BİR DİĞERİNİ ISIRARAK HÜCREYİ ENFEKTE EDEBİLİYOR

Webtekno'nun aktardığı çalışmada bilim insanlarının "MiniFlayer" olarak isimlendirdikleri yeni virüs, hücreye girdiği zaman "MindFlayer" olarak isimlendirilen diğer virüse "sarılıyordu". Bunu inceleme altına alan uzmanlar, ilginç bir durumla karşılaştılar. Öyle ki MiniFlayer, minik bir kuyruğa sahipti ve bu kuyruk, yukarıdaki görüntüde gösterildiği üzere MindFlayer'a bağlanıp, yardımcı hücreyi ısırıyordu.





Araştırmacılar, MindFlayer'ın boyun kısmına denk kalan alanı da derinlemesine analiz ettiler. Yapılan inceleme sonucunda, teknik olarak ısırık ile aynı şekilde gelişen bir durum ortaya çıkarıldı. Öyle ki MiniFlayer'ın bağlandığı bölgede başıboş lifler oluşmuştu.

Araştırmanın koordinatörü olan Tagide deCarvalho, yaptıkları keşifle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. "Bunu gördüğümde, 'Buna inanamıyorum' dedim" diyen bilim insanı, daha önce böyle bir keşif yapılmadığını, bir virüsün başka bir virüse bu şekilde bağlandığının bugüne dek görülmediğini ifade etti.