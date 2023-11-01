Google uygulamasını virüs olarak tanımlayan Huawei'den açıklama
Huawei Google servislerini kullanamadığı için kendi uygulama mağazasını açmıştı. Ancak bir sorun ortaya çıktı ve Google uygulaması virüs olarak görülüyor.
Huawei cihazlarda kullanıcıların aldığı bildirimlerin sayısı artmaya devam ediyor. Huawei P30 Pro, P20 ve P10 serisine ait telefonlarda Google'ın ana uygulaması virüslü olarak uyarı veriyor.
VİRÜS UYARISI ALMAYA BAŞLADILAR
Uyarıyı alan kullanacılar tedirgin olurken, sorunu Reddit, Google'ın destek forumu ve X gibi yerlerde paylaşmaya başladılar.
Google uygulamasının bir virüs yazılımıymış gibi durmasının ve uyarı alınmasının sebebi ise Avast yazılımı olan Optimizer uygulaması. Huawei de virüs tespiti için Avast'ı kullandığını bu sebeple virüs uyarısı alındığını söylüyor.
Avast, kötü amaçlı yazılım ve virüs tarama yazılımı ve birçok cihazda da bulunuyor. Huawei akıllı telefonlarının küresel birimleri, Optimizer uygulamasının içinde bir Avast virüs tarayıcısıyla birlikte geliyor.
Burada kullanıcıların aldığı uyarı Google uygulamasındaki belirli değişikliklerin neden olduğu yanlışlıkla yapılan işlemlere bağlanıyor. Huawei bu sorunla aktif olarak ilgilendiğni ve çözüm için çalıştığını açıkladı.
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