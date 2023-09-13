Alkol bağımlılığına yeni çözüm: Bir daha içmek istemeyeceksiniz

Yayınlanma: 13.09.2023 - 19:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 19:00

Alkol bağımlılığı, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını derinden etkileyen ve olumsuz yönde değiştiren bir hastalıktır. Ancak bilim insanları, alkol kullanım bozukluğuna (AUD) karşı umut verici bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyorlar. Maymunlar üzerinde yapılan denemeler, alkol bağımlılığını tedavi etmek için gen terapisinin potansiyelini gösteriyor. Bu çalışmanın insanlar üzerinde uygulanması durumunda, alkol bağımlılığının tedavisinde büyük bir adım atılmış olabilir.

Indy100'ün haberinde yer alan bilgilere göre uzmanlar, sürekli ağır alkol kullanımının altta yatan beyin devresini etkileyip etkileyemeyeceğini incelemek için yeni bir gen terapisi türünü kullanarak denemeler gerçekleştirdi. Araştırmacılar, alkol kullanım bozukluğuna sahip insanların genellikle alkol kullanımına geri döndüklerini keşfetmişlerdir.

Bilim insanları, bu durumun mezolimbik dopamin (DA) sinyali ile ilişkili olduğunu belirtiyorlar. Yani, alkolün iyi hissettiren nörotransmitter dopamini nasıl ilettiği bu bağımlılığın temelinde yer alıyor. Bu noktada, glial türevli nörotrofik faktör (GDNF) adı verilen bir protein devreye giriyor. GDNF, özellikle ödül devresindeki nöronların çalışmasını düzenlemek açısından kritik bir rol oynar.

ALKOL YOKSUNLUĞUNA SON

Ancak alkol bağımlılarında, özellikle alkol yoksunluğu dönemlerinde GDNF seviyelerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmacılar, bu sinyali güçlendirmek ve alkolik nüksleri önlemek için VTA bölgesine daha fazla GDNF sağlamak için gen terapisini kullanmanın bir yolunu araştırmışlardır.

İÇKİ İÇME ORANLARI NEREDEYSE SIFIR

Gen terapisi uygulanan denekler, içki içme oranlarını neredeyse sıfıra indirmişlerdir. Aylar boyunca bu hayvanlar su içmeyi tercih etmiş ve alkol tüketiminden kaçınmışlardır. Bu tedavi, en ağır AUD vakalarına sahip insanlar için bile umut vaat etmektedir.

GEN TEDAVİSİ BAŞKA HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANIYOR?

Genetik Hastalıkların Tedavisi

Gen tedavisi, doğuştan gelen genetik hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Örneğin, spinal müsküler atrofi (SMA) gibi nadir genetik hastalıkların tedavisinde gen tedavisi geliştirilmektedir.

Hemofili

Hemofili gibi kan pıhtılaşma bozuklukları, gen tedavisi ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu tedavi, hastalığın sebep olduğu faktör eksikliğini gidermeyi amaçlar.

Kistik Fibrozis

Kistik fibrozis, akciğerlerde ve diğer organlarda mukus birikimine neden olan bir genetik hastalıktır. Gen tedavisi, hastaların yaşam kalitesini artırmak için kullanılmaya çalışılmaktadır.

Kanser Tedavisi

Gen tedavisi kanser tedavisinde de kullanılır. Özellikle immünoterapi yöntemlerinde, hastanın kendi bağışıklık sistemi kanser hücrelerini hedef alması için gen tedavisi kullanılabilir.

Nörolojik Hastalıklar

Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde gen tedavisi araştırmaları devam etmektedir. Gen tedavisi, beyin hücrelerini etkileyen sorunları düzeltebilmek için kullanılabilir.

Kalp Hastalıkları

Kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı gibi kalp hastalıklarının tedavisinde gen tedavisi potansiyel bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Göz Hastalıkları

Retinitis pigmentosa gibi göz hastalıkları için gen tedavisi çalışmaları yapılmaktadır. Amaç, görme kaybını yavaşlatmak veya durdurmaktır.

İlaç Direnci

Bazı enfeksiyonlar, ilaçlara dirençli hale gelebilir. Gen tedavisi, enfeksiyonların tedavisinde ilaç direncini aşmaya yardımcı olabilir.

Metabolik Hastalıklar

Metabolik hastalıkların tedavisinde de gen tedavisi araştırmaları yapılır. Örneğin, fenilketonüri tedavisinde gen tedavisi alternatif bir yöntem olarak incelenmektedir.