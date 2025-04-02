Alman uzay roketinin infilakı çevresel endişeleri artırdı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:26

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:26

Isar Aerospace tarafından geliştirilen ve Avrupa'dan uydu fırlatmayı amaçlayan Spectrum roketinin, 30 Mart'ta Norveç'in Andoya Uzay Üssü'nden kalkışından yaklaşık 30 saniye sonra patlaması ülkede çevre kirliliği endişelerini gündeme getirdi.

Norveç'te Kızıl Parti yetkilisi Geir Jorgensen, yerel basına açıklamasında, patlamanın ve düşen roket parçalarının çevreye olan etkisinin araştırılması çağrısı yaptı.

Jorgensen, "Bunun, hassas bir bölgedeki deniz ortamı üzerinde büyük olumsuz bir etki oluşturacağına inanmak için nedenlerimiz var." dedi. Patlama sonrası roketteki yakıt yükünün tamamının denize döküldüğü endişelerini dile getiren Jorgensen, fırlatma şirketinin olayın sonuçlarını "örtbas etmeye çalışıyor olabileceğini" savundu.

Yerel Fiskeribladet gazetesinin haberine göre, bölgedeki balıkçılar çevre kirliliği ve bölgedeki roket fırlatmalarının olumsuz etkileri konusunda endişelerini ifade etti.

Balıkçı Yngve Larsen, Andoya Adası'nın, Norveç kıyılarındaki en savunmasız yerlerden biri olabileceğini kaydederek, "Bölgede balık popülasyonunun azaldığını gördük." dedi.

Larsen "Bu aktörler, iş ve olumlu ekonomik faydalar konusunda pembe bir tablo sunuyor. Ancak olumsuz yönleri tartışmaya daha az istekliler." ifadelerini kullandı.

Norveç Balıkçılar Derneği, Andoya Uzay Üssü şirketiyle görüşme talebinde bulundu.

"İnfilakın kirliliğe neden olması beklenmiyor"

Andoya Uzay Üssü yetkilisi Ingrid Hanssen, roket kazasının olası çevresel etkilerine yönelik açıklamasında, fırlatmayı "tanımlanmış güvenlik alanı dahilinde ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İnfilakın "kirliliğe neden olmasının beklenmediğini" savunan Hanssen, "roket bir ila iki metre derinlikteki sığ su alana düştü. Büyük bir balık tutma alanı değil." ifadelerini kullandı

Olay

Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen Spectrum roket, Norveç'in Andoya Uzay Üssü'nden 30 Mart'ta fırlatılması sonrası havada infilak etmişti.

Fırlatmanın canlı yayını sırasında yüksek bir patlama sesi duyulmuş ve yaklaşık 50 ton ağırlığındaki roket, Andoya Adası'ndaki fırlatma rampasının yakınına düşmüştü.

Fırlatma tesisini işleten Andoya Space tarafından yapılan açıklamada, Spectrum roketinin okyanusa düştüğü ve hiç kimsenin zarar görmediği belirtilmişti.

Açıklamada, çevresel ya da maddi hasarların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Roketin düşüş nedeni hakkında ise bilgi verilmemişti.