Casus uydu NROL-57 uzaya gönderildi

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:06

Güncelleme: 21.03.2025 - 14:06

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 23:49'da SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi aracılığıyla fırlatıldı.

Fırlatılış internetten canlı yayımlanırken, NROL-57'yi taşıyan roketin birinci aşaması fırlatıldıktan yaklaşık 7,5 dakika sonra planlandığı şekilde uzay üssüne geri döndü.

Roketin üst aşaması uydunun yüklerini yörüngeye taşımaya devam ederken, bu yüklerin ne zaman ya da nerede konuşlandırılacağı ise belirtilmedi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosu'na (NRO) ait uyduda kullanılan roket, daha önce NROL-126, Transporter-12 ve SPHEREx teleskobu misyonlarını da uzaya fırlatmıştı.

NROL-57 HAKKINDA BİLİNENLER

NROL-57, ABD Ulusal Keşif Bürosu (National Reconnaissance Office - NRO) tarafından uzaya fırlatılan gizli bir istihbarat uydusudur. İsmindeki "NROL" kısaltması, NRO tarafından fırlatılan uyduları belirtmek için kullanılan standart bir koddur.

NRO, askeri ve istihbarat amaçlı uyduları yöneten bir kurum olduğundan, NROL-57'nin teknik özellikleri hakkında resmi olarak çok az bilgi paylaşılmıştır. Ancak uzay ve savunma alanındaki uzmanlar tarafından bazı değerlendirmeler yapılmaktadır:

Muhtemelen gelişmiş görüntüleme kabiliyetlerine sahip

Yüksek çözünürlüklü sensörler ile donatılmış

KH-11 KENNEN/CRYSTAL serisinin bir parçası olabileceği düşünülüyor

serisinin bir parçası olabileceği düşünülüyor Hubble Uzay Teleskobu'na benzer optik sistemlere sahip olabilir

OLASI GÖREVLER

NROL-57'nin olası görevleri şunları içermektedir:

Yüksek çözünürlüklü yer gözlem faaliyetleri

Stratejik askeri hedeflerin takibi

Kriz bölgelerinin izlenmesi

Nükleer silah faaliyetlerinin denetlenmesi

Terörle mücadele çalışmalarına istihbarat desteği

NROL-57 gibi ileri teknoloji istihbarat uydularının küresel güvenlik dengeleri üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmaların ve silahsızlanma antlaşmalarının doğrulanmasına katkı sağlayan bu tür uydular, küresel kriz yönetiminde istihbarat desteği sunar; doğal afetlerin takibi ve afet yönetiminde kullanılır; ayrıca, uluslararası güvenlik tehditlerinin erken tespit edilmesine yardımcı olur

HAKKINDA YAPILAN SPEKÜLASYONLAR

Uzay ve savunma analistleri arasında NROL-57'te dair yapılan yaygın spekülasyonlar şunları içermektedir:

Elektro-optik görüntüleme sistemlerinin yanı sıra radar ve kızılötesi algılama yeteneklerine sahip olabileceği

sistemlerinin yanı sıra yeteneklerine sahip olabileceği Uydu üzerinde kuantum iletişim teknolojilerinin test edilebileceği

test edilebileceği Hipersonik silah sistemlerini takip etme kabiliyeti olabileceği

Önceki nesil KH uydularından daha yüksek manevra kabiliyetine sahip olabileceği

sahip olabileceği Yer istasyonları ile gerçek zamanlı veri aktarımı yapabilecek altyapıya sahip olabileceği

NRO, operasyonel güvenlik gerekçesiyle uyduları hakkında detaylı bilgi paylaşmadığından, NROL-57'nin tam kapasitesi ve yetenekleri büyük ölçüde gizli kalmaya devam etmektedir.