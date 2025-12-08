Microsoft Flight Simulator 2024, PlayStation 5 için geldi

Microsoft'un geçen yıl çıkan uçuş simülasyonu PC ve Xbox Game Pass'te yer alan oyun artık PlayStation için de ulaşılabilir. Resmi olarak 8 Aralık'ta satışa çıkan oyunun başlangıç fiyatı 1.999 TL.

Farklı sürümleri bulunan oyunun Deluxe sürümü için 2 bin 899 TL ve Premium Deluxe sürümü için 3 bin 799 TL ve Aviator sürümü içinse tam 5 bin 800 TL'lik bir fiyat ödemesi yapılması gerekiyor.

Microsoft Flight Simulator 2024'ün standart sürümünde 70 hava aracı bulunuyor. Buna ek olarak modellenen 150 havalimanı ve en pahalı olan sürümde 125 hava aracı ve 160 havalimanı bulunuyor.

Bir Flight Simulator oyunu ilk kez PS tarafına geliyor olmasıyla dikkat çekiyor.

Oyun, PlayStation 5'te DualSense kontrolcüsünün gelişmiş titreşim ve adaptif tetik özelliklerini destekliyor.