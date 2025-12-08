Cumhuriyet Gazetesi Logo
Microsoft Flight Simulator 2024, PlayStation 5 için geldi

Microsoft Flight Simulator 2024, PlayStation 5 için geldi

8.12.2025 19:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Microsoft Flight Simulator 2024, PlayStation 5 için geldi

Microsoft'un sevilen uçuş simülasyonu artık PS tarafı için de sunuluyor. 8 Aralık'ta PlayStation 5 için 2 bin TL'den çıkış yaptı.

Microsoft'un geçen yıl çıkan uçuş simülasyonu PC ve Xbox Game Pass'te yer alan oyun artık PlayStation için de ulaşılabilir. Resmi olarak 8 Aralık'ta satışa çıkan oyunun başlangıç fiyatı 1.999 TL.

Farklı sürümleri bulunan oyunun Deluxe sürümü için 2 bin 899 TL ve Premium Deluxe sürümü için 3 bin 799 TL ve Aviator sürümü içinse tam 5 bin 800 TL'lik bir fiyat ödemesi yapılması gerekiyor. 

Microsoft Flight Simulator 2024'ün standart sürümünde 70 hava aracı bulunuyor. Buna ek olarak modellenen 150 havalimanı ve en pahalı olan sürümde 125 hava aracı ve 160 havalimanı bulunuyor.

Bir Flight Simulator oyunu ilk kez PS tarafına geliyor olmasıyla dikkat çekiyor. 

Oyun, PlayStation 5'te DualSense kontrolcüsünün gelişmiş titreşim ve adaptif tetik özelliklerini destekliyor.

İlgili Konular: #PlayStation #PlayStation 5

İlgili Haberler

ChatGPT ve Gemini rekabetinde son durum: Gemini ivme kazanmaya başladı
ChatGPT ve Gemini rekabetinde son durum: Gemini ivme kazanmaya başladı Yapay zeka yarışında ChatGPT'nin uzun süredir lider olduğunu biliyoruz çok fazla rakip olsa da Google'ın Gemini'si yükselişe geçmiş durumda.
Bilim insanları açıkladı: Buluşma sonrası 'Çok mu konuştum?' kaygısı nereden geliyor?
Bilim insanları açıkladı: Buluşma sonrası 'Çok mu konuştum?' kaygısı nereden geliyor? Bir görüşmeden sonra “Çok mu konuştum?”, “Aptal gibi mi göründüm?”, “Karşımdakini sıktım mı?” soruları zihninizi esir alıyorsa yalnız değilsiniz. Bilim insanlarına göre bu bitmek bilmeyen sorgulamanın merkezinde beynin korku merkezi amigdala bulunuyor.
Yapay zeka 'geçmişle sohbet' dönemini başlattı
Yapay zeka 'geçmişle sohbet' dönemini başlattı Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka destekli sohbet uygulamalarının artık yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp, geçmişte yaşamış edebiyatçı, sanatçı ve düşünürlerle 'karşılıklı sohbet' imkanı sunduğunu belirterek, “Sanki yaşadığı dönemde karşılıklı sohbet ediyormuş gibi diyalog kurabiliyorsunuz” dedi.