ChatGPT ve Gemini rekabetinde son durum: Gemini ivme kazanmaya başladı

8.12.2025 00:04:00
Yapay zeka yarışında ChatGPT'nin uzun süredir lider olduğunu biliyoruz çok fazla rakip olsa da Google'ın Gemini'si yükselişe geçmiş durumda.

OpenAI imzalı ChatGPT, aktif milyonlarca kullanıcıya sahip. Platform birkaç yıldır en çok kullanılan yapay zeka uygulaması olurken, diğer şirketlerin eli armut toplamadı. Google, Gemini ile yapay zeka yarışına katılsa da ilk dönemde çok başarılı bulunmamıştı. Ancak aylar geçtikçe ve sunduğu özellikler geliştikçe Gemini yükselişe geçti. Son dönemde ise Gemini'nin büyümesine yönelik raporlar ChatGPT'nin büyümesinin yavaşlamasının ardından geldi. 

YAPAY ZEKA YARIŞINDA GEMINI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sensor Tower tarafından yayınlanan son rapora göre küresel mobil indirmelerin yüzde 50'si ve de aylık olarak aktif kullanıcıların sayısı yüzde 55'i ChatGPT'yken, büyüme hızı yavaşladı. 

Gemini ise indirmelerin artması ve aylık aktif kullanıcı sayısının yükselmesiyle öne çıkıyor. Gemini'nin kullanıcı sayısındaki yıllık artış yüzde 170 oldu. ChatGPT'nin yakın dönemdeki verilerinde aktif kullanıcı sayısı yüzde 6 arttı ve 810 milyon kişiye ulaştı. 

Gemini ise yüzde 30 büyüdü ve bu büyümede en etkili şey görüntü üretme aracı olan Nano Banana oldu. Zira bu özellik yayınlandıktan kısa bir süre sonra viral oldu ve milyonlarca kişiyle Gemini'yi tanıştırdı. 

 

 

#Yapay zeka #ChatGPT #Google Gemini

