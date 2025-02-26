Amazon, Alexa Plus'ı duyurdu

Yayınlanma: 26.02.2025 - 20:47

Güncelleme: 26.02.2025 - 20:47

Amazon'un bu ayın başında yeni bir Alexa'yı tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Bir süredir üzerinde çalışılan Alexa Plus, nihayet duyuruldu. Market siparişi vermeden etkinlik planlamaya kadar pek çok görevi halledebilecek Alexa Plus, yeni nesil komutları da yapabilecek.

ALEXA PLUS DUYURULDU

Alexa'nın Plus öncesi sürümlerinde de epey görevi yapabilen akıllı asistan, artık yeni versiyonuyla sadece sesli komutlarla bilgi vermeyecek. Bunun yanında alışveriş yapmak ya da etkinlik davetleri göndermek gibi kullanıcıların vereceği komutları da yerine getirecek.

Yapay zeka algoritması sayesinde ise kullanıcıların kişisel tercihlerini hatırlayacak ve bu görevleri de yapacak.

Görsel analizi yapabilme özelliğine bile kavuşan Alexa Plus, fotoğrafları inceleyip, aynı zamanda yorumlayabilecek.

Yeni nesil Alexa'nın geriye dönük cihazlarda da çalışacağı açıklandı.

Amazon Prime üyeleri için ücretsiz olarak sunulacak Alexa Plus, Prime üyesi olmayanlar için aylık 19.99 dolar gibi bir fiyatla gelecek.