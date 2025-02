Amazon Prime Gaming'te 20 oyun ücretsiz veriliyor

Yayınlanma: 07.02.2025 - 22:59

Güncelleme: 07.02.2025 - 22:59

Amazon Prime Gaming için şubat ayında 20 oyun ücretsiz olarak verilecek. Bu oyunlar arasında popüler oyunlar da var. Prime Gaming'te şubat ayında ücretsiz olan oyunların bir kısmı;BioShock Infinite: Complete Edition, Surf World Series, AK-xolotl: Together, Sands of Aura, The Talos Principle: Gold Edition oluyor.

AMAZON PRIME GAMING'E ŞUBAT AYINDA GELECEK OYUNLAR

Bazı oyunlar ise ilerleyen günlerde sunulacak. 13 Şubat'tan itibaren platformda yer alacak oyunlar şu şekilde: Stunt Kite Party, The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone, Hardspace: Shipbreaker, Lysfanga: The Time Shift Warrior, Dark Sky.

Prime Gaming'e 20 Şubat'ta gelecek oyunlar:

Wolfenstein: Youngblood

El Hijo: A Wild West Tale

Colt Canyon

Republic of Jungle

Royal Romances: Cursed Hearts

27 Şubat tarihinde gelecek oyunlar: