Amazon Prime Gaming'te 20 oyun ücretsiz veriliyor

Amazon Prime Gaming'te şubat ayı oyunseverler için iyi geçecek. Platform 20 oyunu ücretsiz olarak sunacak.

Amazon Prime Gaming'te 20 oyun ücretsiz veriliyor
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 22:59

Amazon Prime Gaming için şubat ayında 20 oyun ücretsiz olarak verilecek. Bu oyunlar arasında popüler oyunlar da var. Prime Gaming'te şubat ayında ücretsiz olan oyunların bir kısmı;BioShock Infinite: Complete Edition, Surf World Series, AK-xolotl: Together, Sands of Aura, The Talos Principle: Gold Edition oluyor.

AMAZON PRIME GAMING'E ŞUBAT AYINDA GELECEK OYUNLAR

Bazı oyunlar ise ilerleyen günlerde sunulacak. 13 Şubat'tan itibaren platformda yer alacak oyunlar şu şekilde: Stunt Kite Party, The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone, Hardspace: Shipbreaker, Lysfanga: The Time Shift Warrior, Dark Sky.

Prime Gaming'e 20 Şubat'ta gelecek oyunlar:

  • Wolfenstein: Youngblood
  • El Hijo: A Wild West Tale
  • Colt Canyon
  • Republic of Jungle
  • Royal Romances: Cursed Hearts

27 Şubat tarihinde gelecek oyunlar:

  • Deus Ex: Human Revolution
  • Night Reverie
  • Sine Mora EX
  • Redemption Reapers
  • Yes, Your Grace

Etiketler: #Amazon Prime Gaming

İlgili Haberler

Amazon daha akıllı bir Alexa tanıtmaya hazırlanıyor

Amazon daha akıllı bir Alexa tanıtmaya hazırlanıyor
Amazon'dan yapay zeka altyapısı için 11 milyar dolar yatırım daha!

Amazon'dan yapay zeka altyapısı için 11 milyar dolar yatırım daha!
Amazon ve Starbucks'ta yeni yıl öncesi grev: İşçiler taleplerini duyuruyor!

Amazon ve Starbucks'ta yeni yıl öncesi grev: İşçiler taleplerini duyuruyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler