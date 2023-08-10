TikTok'un yasaklanmasına karşı çıkıyorlar

TikTok'a getirdiği yasağı önlemek için verdikleri yasal mücadelede söz konusu platform ve yaratıcılarına destek açıkladı.

Xinhua
Yayınlanma: 10.08.2023 - 07:00
TikTok'un yasaklanmasına karşı çıkıyorlar
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ABD'li ticaret grupları NetChoice ve Chamber of Progress, Montana eyaletinin Çinli popüler sosyal medya platformu TikTok'a getirdiği yasağı önlemek için verdikleri yasal mücadelede söz konusu platform ve yaratıcılarına destek açıkladı. Büyük teknoloji platformlarını içeren ulusal bir ticaret birliği olan NetChoice tarafından yapılan açıklamada, NetChoice ve bir teknoloji endüstrisi koalisyonu olan Chamber of Progress'in,  TikTok'a destek amacıyla mahkemeye bir bilirkişi raporu sunduğu belirtildi.

Açıklamada, NetChoice'un dava direktör yardımcısı Nicole Saad Bembridge, "İronik bir şekilde, Montana'nın TikTok'u yasaklama çabası, eyaletin karşı çıktığını iddia ettiği türden otoriter bir davranış teşkil ediyor" ifadelerini kullandı. Bembridge, "ABD'lilerin internet üzerinden bilgiye erişimi, yerel politikacıların bireysel tercihlerine bağlı olamaz.

Mahkeme, internetin açık ve özgür kalmasını sağlamak için TikTok yasağını iptal etmeli" dedi. Montana Valisi Greg Gianforte'nin 17 Mayıs'ta sözde "ulusal güvenlik" kaygıları nedeniyle uygulamaya tamamen yasak getirmesi, Montana'yı, ülkede TikTok'u yasaklayan ve eyalette mobil uygulama mağazalarının uygulamaya ilişkin hizmet vermesini engelleyen ilk eyaleti konumuna düşürdü. Yasak, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.


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