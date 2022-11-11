Amazon kargo taşımacılığı için yeni drone modelini duyurdu

11 Kasım 2022 Cuma, 17:56

Amazon kısa bir süre önce 1 trilyon dolar değer kaybeden ilk şirket olmuştu. Bunun ardından yılmayan ve çalışmalarına devam eden Amazon, kargo taşımacılığında kullanılması adına yeni ürünlerini tanıttı. Robot ve drone modellerini duyuran şirket, dönüşüm istiyor.

AMAZON'UN YENİ DRONE MODELİ HAVADAN KARGO TAŞIMACILIĞI İÇİN DÖNÜŞÜMÜ TEMSİL EDİYOR

Şirket bir süre önce Federal Havacılık İdaresi tarafından onay alabilirse drone ile kargo teslimatının yapılmasına öncülük edeceği yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Amazon, MK30 adını verdiği drone modellini resmen tanıttı.

Cihaz tasarım olarak diğer drone'lardan farksız değil ancak yüzde 25 oranında daha sessiz. Bu sayede havada fırıl fırıl kargolar taşınırken, 'standart drone'lar gibi yüksek ses çıkmayacak. Bu drone için özel bir pervane sistemi tasarlayan Amazon, 2024 yılında bu drone modelini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Bir diğer yandan şirket Sparrow adını verdiği bir depo robotu tanıtmıştı. Yapay zeka ile donatılan bu robot, görsel algılama sistemiyle insan çalışanlara destek olmayı hedefliyor. Hatta söylenene göre bu robot 'depo çalışanlarının' yerini alabilir.