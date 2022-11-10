Amazon, 1 trilyon dolar değer kaybeden ilk şirket oldu!

10 Kasım 2022 Perşembe, 10:07

Dünyanın en büyük e-ticaret platformları arasında yer alan Amazon ile ilgili akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Şirketin toplam hisse değeri, 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.

Amazon, bir süredir pek de iyi mali sonuçlar vermiyordu. Açıklanan rakamlar, beklentilerin altında kalıyordu. Bunlara bir de küresel enflasyon ile sıkılaşan para politikaları eklenince, kaçınılmaz son gerçekleşmiş oldu. Amazon'un piyasa değeri, geçtiğimiz günün borsa kapanışı ile 879 milyar dolara düştü.

TEMMUZ 2021'DE AMAZON'UN PİYASA DEĞERİ 1.882 TRİLYON DOLAR!

Webtekno'nun haberine göre Amazon, Temmuz 2021'de rekor bir değerlemeye ulaşmıştı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalar ve rakamlar, şirketin piyasa değerinin 1.88 trilyon dolara ulaştığını gözler önüne sermişti. Şirket, 2018 yılının haziran ayındaki piyasa değerini yeniden görmüş durumda.

Amazon tarafından tarihi bir rekor gelmiş olsa da diğer teknoloji devlerinde de durum farklı değil. Örneğin Microsoft'un değer kaybı, 900 milyar dolar seviyesinde. ABD'deki en değerli 5 teknoloji şirketi, 2022 yılında 4 trilyon dolar değerinde değer kaybı yaşadı. Bu rakam, Türkiye, Arjantin ve İsviçre'nin toplam gayri safi yurt içi hasılasından (GSYİ) daha fazla.