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Amazon Luna'da 15 oyun ücretsiz olarak veriliyor

Amazon Luna'da 15 oyun ücretsiz olarak veriliyor

4.06.2026 21:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Amazon Luna'da 15 oyun ücretsiz olarak veriliyor

Amazon Luna'da farklı oyunlar ücretsiz olarak veriliyor. Açıklandığına göre 15 oyun ücretsiz olarak veriliyor.
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Farklı oyun platformları haftalık ya da bazen aylık ücretsiz oyunlar verebiliyor. Bunlardan biri de Amazon'un oyun servisi Luna oluyor. Amazon Luna ile farklı platformlardan ulaşılabilen oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle GOG üzerinden verilen oyunların bazıları da Epic Games üzerinden veriliyor. 

İşte listenen oyunlar şu şekilde:

Tomb Raider IV-VI Remastered Epic Games 14.99 dolar 2 Haziran
Mafia III: Definitive Edition GOG 29.99 dolar 2 Haziran
XCOM: Chimera Squad GOG 9.99 dolar 2 Haziran
Tested on Humans: Escape Room GOG 9.99 dolar 11 Haziran
Sin Slayers: Reign of the 8th GOG 10.99 dolar 11 Haziran
G.I. Joe: Wrath of Cobra Epic Games 11.99 dolar 11 Haziran
Paradise Killer GOG 10.49 dolar 11 Haziran
Between Time: Escape Room GOG 5.79 dolar 18 Haziran
Sugardew Island GOG 8.99 dolar 18 Haziran
Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 GOG 3.59 dolar 18 Haziran
Space Grunts 2 GOG 5.99 dolar 18 Haziran
Space Grunts: Chrono Shard Epic Games Satışta değil 25 Haziran
Please Touch the Artwork Legacy Games 3.99 dolar 25 Haziran
Terraforming Mars Amazon Games App 10.49 dolar 25 Haziran
Lost Eidolons: Veil of the Witch Amazon Games App 14.99 dolar 25 Haziran
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