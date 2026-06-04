Amazon Luna'da 15 oyun ücretsiz olarak veriliyor

Farklı oyun platformları haftalık ya da bazen aylık ücretsiz oyunlar verebiliyor. Bunlardan biri de Amazon'un oyun servisi Luna oluyor. Amazon Luna ile farklı platformlardan ulaşılabilen oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle GOG üzerinden verilen oyunların bazıları da Epic Games üzerinden veriliyor.

İşte listenen oyunlar şu şekilde: