Amazon Luna'da 15 oyun ücretsiz olarak veriliyor

Farklı oyun platformları haftalık ya da bazen aylık ücretsiz oyunlar verebiliyor. Bunlardan biri de Amazon'un oyun servisi Luna oluyor. Amazon Luna ile farklı platformlardan ulaşılabilen oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle GOG üzerinden verilen oyunların bazıları da Epic Games üzerinden veriliyor.
İşte listenen oyunlar şu şekilde:
|Tomb Raider IV-VI Remastered
|Epic Games
|14.99 dolar
|2 Haziran
|Mafia III: Definitive Edition
|GOG
|29.99 dolar
|2 Haziran
|XCOM: Chimera Squad
|GOG
|9.99 dolar
|2 Haziran
|Tested on Humans: Escape Room
|GOG
|9.99 dolar
|11 Haziran
|Sin Slayers: Reign of the 8th
|GOG
|10.99 dolar
|11 Haziran
|G.I. Joe: Wrath of Cobra
|Epic Games
|11.99 dolar
|11 Haziran
|Paradise Killer
|GOG
|10.49 dolar
|11 Haziran
|Between Time: Escape Room
|GOG
|5.79 dolar
|18 Haziran
|Sugardew Island
|GOG
|8.99 dolar
|18 Haziran
|Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905
|GOG
|3.59 dolar
|18 Haziran
|Space Grunts 2
|GOG
|5.99 dolar
|18 Haziran
|Space Grunts: Chrono Shard
|Epic Games
|Satışta değil
|25 Haziran
|Please Touch the Artwork
|Legacy Games
|3.99 dolar
|25 Haziran
|Terraforming Mars
|Amazon Games App
|10.49 dolar
|25 Haziran
|Lost Eidolons: Veil of the Witch
|Amazon Games App
|14.99 dolar
|25 Haziran