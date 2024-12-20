Amazon ve Starbucks'ta yeni yıl öncesi grev: İşçiler taleplerini duyuruyor!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:01

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:01

ABD'de Amazon'un yedi tesisinde çalışan işçiler, tatil alışverişi telaşı sürerken greve gitti. New York, Atlanta ve San Francisco'daki depo işçileri, perakende devinin çalışanlara haksız muamelede bulunduğunu öne sürerek protesto başlattı.

Teamsters sendikası, bu eylemi Amazon’a karşı şimdiye kadarki en büyük grev olarak nitelendirdi. Ancak Amazon, grevin operasyonları üzerinde sınırlı bir etki yaratacağını belirtti. Şirketin, sipariş karşılama ve teslimat istasyonlarında çalışan 800 binin üzerindeki işçisine kıyasla, grevcilerin az sayıda olduğunu vurguladı.

Queens'teki Amazon tesisinde paket teslimatı yapan 63 yaşındaki Jordan Soreff, iş yükünün giderek arttığını belirtti. Soreff, “Amazon, kota sistemi yokmuş gibi davranıyor, ancak bizi fiziksel sınırlarımızın ötesine itiyor” dedi.

STARBUCKS BARİSTALARI GREVE GİDİYOR

Starbucks'ta 10 binden fazla baristayı temsil eden Workers United sendikası da, Los Angeles, Chicago ve Seattle'daki mağazalarda beş gün sürecek bir grev başlattı. Ücret, personel eksikliği ve çalışma programlarındaki sorunlara dikkat çekilen bu grev, tatil sezonunun yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Workers United, grevin her gün genişleyerek yeni yıla kadar ülke çapında yüzlerce mağazaya yayılacağını duyurdu. Sendika Başkanı Lynne Fox, Starbucks'ın baristalarına verdiği değeri gösteren bir adım atması gerektiğini vurguladı.

'PAZARLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Starbucks, Nisan ayından bu yana sendika ile dokuzdan fazla pazarlık oturumu düzenlediğini, 30’dan fazla konuda anlaşma sağlandığını ve görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti. Ancak sendika, çözüm bekleyen çok sayıda yasal anlaşmazlığın devam ettiğini ve işçilerin taleplerinin karşılanmadığını ifade etti.

SENDİKAL DİRENİŞ YAYILIYOR

Amazon ve Starbucks işçileri, ABD'de giderek artan sendikal eylemlerin son halkasını oluşturuyor. Daha önce otomotiv, havacılık ve demiryolu sektörlerinde yapılan grevler, önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamıştı. Teamsters, Amazon'a müzakerelere başlaması için 15 Aralık'a kadar süre vermişti, ancak bu sürenin dolmasına rağmen herhangi bir görüşme yapılmadı.

Starbucks ve Amazon işçileri, yeni yıl sezonunun en yoğun olduğu dönemde başlattıkları bu grevlerle, şirketlerden taleplerine kulak verilmesini istiyor. Grevlerin, teslimat süreleri ve hizmet aksamalarına yol açıp açmayacağı ise merak konusu.